Екскапітан Манчестер Сіті став гравцем Бернлі

Колишній футболіст Тоттенгема та Мілана Кайл Вокер став гравцем Бернлі.

Про це повідомила пресслужба новачка АПЛ.

Контракт підписано на два роки. За повідомленнями британських ЗМІ, "бордові" заплатили за 35-річного футболіста 5 мільйонів євро.

Hello, is this the reveal you’re looking for? ☎️ pic.twitter.com/mOWS55CEBj — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 5, 2025

Останні пів року Вокер провів у Мілані на правах оренди з Манчестер Сіті та зіграв за "россонері" 15 матчів у всіх турнірах.

У складі "містян" захисник грав з 2017 року і за цей час виграв усі можливі турніри, зокрема Лігу чемпіонів у 2023 році.

Раніше Жузеп Гвардіола призначив нового капітана Манчестер Сіті замість Вокера та Де Брейне, який пішов у Наполі.