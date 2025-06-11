Сане може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі
Лівий вінгер Баварії Лерой Сане змінить клуб у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Німець не продовжить контракт із чинним чемпіоном Бундесліги та може перейти в клуб турецької Суперліги.
Стамбульський Галатасарай упевнений, що угода із Сане буде укладена. Керівництво "левів" налаштоване привести зіркового вінгера в команду і наразі ведуться переговори.
Раніше повідомлялося, про інтерес лондонського Тоттенгема до 29-річного гравця. У сезоні 2024/25 Сане забив 13 голів та віддав 5 асистів в 45 матчах за Баварію.
Нагадаємо, що контракт гравця з мюнхенським клубом спливає наприкінці червня поточного року. Переговори щодо нової угоди зайшли в глухий кут. Між пропозицією Баварії та вимогами Сане досі є різниця, і жодна зі сторін не планує йти на поступки.
Мюнхенці пропонують зарплату в 10 мільйонів євро на рік та 5,5 мільйонів бонусів. Вінгер разом зі своїм агентом Піні Захаві наполягає на зарплаті в 12 мільйонів плюс 3 мільйони бонусів. Лерой Сане виступав за Баварію з літа 2020 року.