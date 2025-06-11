Сане може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі

Лівий вінгер Баварії Лерой Сане змінить клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німець не продовжить контракт із чинним чемпіоном Бундесліги та може перейти в клуб турецької Суперліги.

Стамбульський Галатасарай упевнений, що угода із Сане буде укладена. Керівництво "левів" налаштоване привести зіркового вінгера в команду і наразі ведуться переговори.

🚨🇹🇷 Understand Galatasaray are now optimistic and confident to get Leroy Sané deal done!



Galatasaray board and president now confident to get green light from Sané and bring him to the club.



Negotiations well underway. 💣💛❤️ pic.twitter.com/44b3pfhmQn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025

Раніше повідомлялося, про інтерес лондонського Тоттенгема до 29-річного гравця. У сезоні 2024/25 Сане забив 13 голів та віддав 5 асистів в 45 матчах за Баварію.

Нагадаємо, що контракт гравця з мюнхенським клубом спливає наприкінці червня поточного року. Переговори щодо нової угоди зайшли в глухий кут. Між пропозицією Баварії та вимогами Сане досі є різниця, і жодна зі сторін не планує йти на поступки.

Мюнхенці пропонують зарплату в 10 мільйонів євро на рік та 5,5 мільйонів бонусів. Вінгер разом зі своїм агентом Піні Захаві наполягає на зарплаті в 12 мільйонів плюс 3 мільйони бонусів. Лерой Сане виступав за Баварію з літа 2020 року.