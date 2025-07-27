Мілан продав захисника у Фламенго

Фланговий захисник Мілана Емерсон Роял повенувся у Бразилію та став гравцем Фламенго.

Про це повідомила пресслужба "Urubu".

Контракт підписано до 2028 року, а "россонері" отримали за свого футболіста 9 мільйонів євро.

O ROYAL MANDOU O PAPO,

O PAPO PRA NAÇÃO! 🎶



VEM NO RITMO! ❤️🖤#bemvindo pic.twitter.com/aJLau35nUU — Flamengo (@Flamengo) July 26, 2025

Раніше Емерсон грав за Барселону, Бетіс та Тоттенгем, а з 2024 року захищав кольори Мілана. Минулого сезону Роял зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких отримав шість жовтих карток.

Зазначимо, що цей трансфер дозволить Фламенго продати Веслі до Роми, який вже прибув до Італії для завершення переходу.

Раніше бразильський клуб оголосив про підписання легенди Атлетико Сауля Ньїгеса.