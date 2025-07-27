Мілан продав захисника у Фламенго
Емерсон Роял
Фламенго
Фланговий захисник Мілана Емерсон Роял повенувся у Бразилію та став гравцем Фламенго.
Про це повідомила пресслужба "Urubu".
Контракт підписано до 2028 року, а "россонері" отримали за свого футболіста 9 мільйонів євро.
Раніше Емерсон грав за Барселону, Бетіс та Тоттенгем, а з 2024 року захищав кольори Мілана. Минулого сезону Роял зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких отримав шість жовтих карток.
Зазначимо, що цей трансфер дозволить Фламенго продати Веслі до Роми, який вже прибув до Італії для завершення переходу.
Раніше бразильський клуб оголосив про підписання легенди Атлетико Сауля Ньїгеса.