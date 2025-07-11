Тоттенгем оголосив про підписання лідера Вест Гема
ФК Тоттенгем
Лондонський Тоттенгем підписав нападника Вест Гема та збірної Гани Мохаммеда Кудуса.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
Угода з гравцем розрахована до 2031 року, а сума трансферу склала 55 млн фунтів, згідно з інформацією інсайдерів.
У 2023 році Вест Гем заплатив за Кудуса 43 мільйони євро Аяксу тому очікується, що Тоттенгему ганець обійдеться у, щонайменше, 60 млн.
Минулого сезону вінгер зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.
Напередодні стало відомо, що Тоттенгем провів переговори з Ноттінгемом, досягнувши домовленості щодо трансферу Моргана Гіббс-Вайта за 60 мільйонів євро. Медичний огляд гравця заплановано на найближчу добу.