Потенційний суперник Динамо у Лізі чемпіонів підписав голкіпера Аякса

Кіпрський Пафос оголосив про підписання контракту з воротарем Аякса Джеєм Гортером.

Про це повідомляє сайт кіпріотів.

Угода з 25-річним нідерландцем діє до літа 2028 року. Сума трансферу не повідомляється.

Гортер захищав кольори Аякса з літа 2021 року, провівши 14 матчів, із яких два завершив без пропущених голів. Також голкіпер грав за Абердін та АЗ Алкмаар.

Зазначимо, що Пафос разом із Маккабі Тель-Авів змагається за вихід до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де їхнім суперником може стати переможець пари Динамо Київ – Хамрун Спартанс.

У перших матчах Динамо перемогло Хамрун із рахунком 3:0, тоді як Пафос зіграв унічию з Маккабі Тель-Авів (1:1). Матчі-відповіді відбудуться 29 липня.

Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавлене у трансфері 23-річного хорватського півзахисника.