Карпати оголосили про трансфер бразильського півзахисника

Карпати оголосили про повноцінний викуп контракту бразильського півзахисника Бруніньйо.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

"Леви" активували опцію викупу гравця у бразильського клубу Атлетико Мінейро. Деталі угоди не розголошуються.

Раніше ЗМІ писали, що Бруніньйо обійдеться Карпатам у 800 тисяч євро. Крім того, Атлетико Мінейро збереже за собою 25% економічних прав на гравця у разі майбутнього продажу.

Нагадаємо, Карпати орендували Бруніньйо у вересні 2024 року. У сезоні-2024/25 він провів 25 матчів за львів'ян у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі.

Як відомо, до цього львівський клуб викупив контракт ще одного бразильського легіонера – центрального захисника Жана Педрозу, який належав Курітібі.