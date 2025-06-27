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Верес оголосив про підписання грецького легіонера

Володимир Максименко — 27 червня 2025, 12:31
Верес оголосив про підписання грецького легіонера
Константінос Стамуліс
Верес

Верес оголосив про підписання флангового захисника Анортосіса Константіноса Стамуліса.

Про це рівняни повідомили у своїх соцмережах.

Сторони підписали контракт на два роки, а сам трансфер відбувся на правах вільного агента.

Раніше 24-річний футболіст грав за АЕК, Ламію та Отеллос. Минулого сезону Стамуліс зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома результативними передачами.

Зазначимо, що захисник став першим грецьким футболістом в історії Вереса.

Раніше Верес попрощався з досвідченим воротарем Богданом Когутом. Клуб також залишили нападники Микола Гайдучик та Руслан Степанюк.

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