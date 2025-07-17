Оболонь оголосила про трансфер вихованця Динамо
ФК Оболонь
Оболонь оголосила про підписання півзахисника Артема Кулаковського.
Про це інформує пресслужба клубу.
Деталі угоди не повідомляються. Кулаковський почав займатися у 2013 році в складі харківського Металіста.
22-річний гравець має досвід виступів за Ворсклу, Олександрію та Гірник-Спорт. Також він захищав кольори юнацьких збірних України.
"Вихованець академії Динамо добре знає, що таке боротьба на високому рівні, і вже готовий показати себе в біло-зеленій футболці", – повідомили у клубі.
Раніше Оболонь оголосила про підписання захисника харківського Металіста 1925 Євгенія Пасіча.