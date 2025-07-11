Рома продала Паредеса в аргентинський топклуб

Центральний півзахисник Роми та збірної Аргентини Леандро Паредес став гравцем Бока Хуніорс.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Контракт з 31-річним футболістом розрахований на три з половиною роки – до кінця грудня 2028 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, Бока Хуніорс заплатила за Паредеса 3,5 мільйона євро. Саме така клаусула була прописана в його контракті з Ромою.

Паредес є вихованцем Бока Хуніорс, за першу команду "генуезців" виступав до січня 2014 року. Після цього, окрім Роми, грав за К’єво, Емполі, Зеніт, ПСЖ і Ювентус.

Провів 73 матчі та забив 5 голів за збірну Аргентини, з якою став чемпіоном світу 2022 року. За національну команду дебютував у 2017 році.