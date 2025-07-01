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Зоря оголосила про перехід гравця Динамо

Олександр Булава — 1 липня 2025, 16:38
Зоря оголосила про перехід гравця Динамо
Артем Слесар
Зоря

Луганська Зоря оголосила про повноцінне підписання правого півзахисника Артема Слесаря з київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав контракт строком на 5 років. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Попередні два сезони Слесар виступав за луганський колектив на правах оренди. За цей час він відіграв 25 поєдинків у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Нещодавно повідомлялося, що півзахисник Динамо U‑19 Дмитро Кремчанін, який повинен був відправитися на збори зі столичною командою до Австрії, несподівано засвітився на зборах Зорі в Словенії.

Раніше луганці оголосили список футболістів, які вирушили на літні збори.

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