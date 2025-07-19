Сьомий новачок влітку: Кривбас презентував захисника збірної Венесуели

Кривбас оголосив про підписання сьомого літнього новачка, яким став венесуельський захисник Карлос Рохас.

Про це пише пресслужба клубу.

21-річний центральний захисник збірної Венесуели Карлос Рохас гратиме за криворізький клуб на умовах річної оренди з правом викупу. У Кривбасі гратиме під номером 3.

"Робоча" нога футболіста – ліва. Зріст – 185, вага – 78 кг. До Кривбасу грав за Депортіво Ла Гуайра.

В активі Рохаса 9 матчів за молодіжну збірну Венесуели. В січні 2025 вперше в карʼєрі отримав виклик до головної національної збірної Венесуели на товариський матч проти США.

Раніше Кривбас віддав в оренду сина легендарного бразильського нападника.