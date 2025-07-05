Кривбас орендував голкіпера Карпат
Олександр Кемкін
ФК Кривбас
Голкіпер львівських Карпат Олександр Кемкін став гравцем Кривбаса.
Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
Мова йде про оренду на один сезон із опцією викупу. У складі Кривбаса Кемкін виступатиме під 12-м номером.
За Карпати Кемкін виступав із літа 2024 року, коли перейшов із Миная. В минулому сезоні на рахунку 22-річного воротаря 19 матчів за львівський клуб у всіх турнірах, в яких він пропустив 25 голів і 9 разів відстояв "на нуль". Трансферна вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.
Вчора, 4 липня, Кривбас оголосив про підписання ізраїльського хавбека Бара Ліна. Він також перейшов у криворізький клуб на правах оренди.
Нагадаємо, минулий сезон Кривбас завершив на п’ятому місці у турнірній таблиці УПЛ.