Кривбас орендував голкіпера Карпат

Голкіпер львівських Карпат Олександр Кемкін став гравцем Кривбаса.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Мова йде про оренду на один сезон із опцією викупу. У складі Кривбаса Кемкін виступатиме під 12-м номером.

За Карпати Кемкін виступав із літа 2024 року, коли перейшов із Миная. В минулому сезоні на рахунку 22-річного воротаря 19 матчів за львівський клуб у всіх турнірах, в яких він пропустив 25 голів і 9 разів відстояв "на нуль". Трансферна вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.

Вчора, 4 липня, Кривбас оголосив про підписання ізраїльського хавбека Бара Ліна. Він також перейшов у криворізький клуб на правах оренди.

Нагадаємо, минулий сезон Кривбас завершив на п’ятому місці у турнірній таблиці УПЛ.