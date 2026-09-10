Буковина підписала нападника збірної Азербайджану

27-річний форвард Ренат Дадашов став гравцем Буковини.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Перехід футболіста відбувся на правах вільного агента. Він підписав контракт терміном на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

У складі команди Сергія Шищенка нападник гратиме під 9-м номером. Останнім клубом Дадашова був польський Мотор, за який він виступав з липня 2025 року.

Зазначимо, що Ренат є вихованцем німецького футболу. Він перебував у структурах Айнтрахта та Лейпцига, а згодом грав за молодіжну команду Вулвергемптона, проте за їхню основу так і не дебютував.

На дорослому рівні виступав також за Радом'як, Анкарагюджю, Хатайспор, Грасгоппер, Тонделу, Пасуш де Феррейру й Ешторіл. У складі збірної Азербайджану Дадашов провів 45 матчів, у яких забив сім голів і віддав дві результативні передачі.

Дебютувати за нову команду Ренат матиме шанс 13 вересня. Буковина вдома прийматиме Зорю.

Нагадаємо, що після стартових п'яти турів чернівецький колектив посідає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Шищенка мають у своєму активі шість очок.