Арсенал оголосив про підписання Субіменді

Півзахисник Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартін Субіменді став гравцем Арсенала.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Клуб не став розголошувати строк угоди, а лише зазначив, що вона "довгострокова". За повідомленнями британських ЗМІ, Арсенал заплатив за хавбека близько 60 мільйонів євро.

Controlling the tempo.



Martin Zubimendi is a Gunner ✊



Original music by Ezra Collective's Femi Koleoso. pic.twitter.com/sYbDanRUnT — Arsenal (@Arsenal) July 6, 2025

Зазначимо, що про домовленість між лондонцями та басками повідомлялось ще взимку, але тоді Арсенал не став завершувати трансфер через бажання покращити свою відповідність правилам ФФП.

У сезоні 2024/25 хавбек провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялось, що Арсенал погодив умови особистого контракту з вінгером Челсі.