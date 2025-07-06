Арсенал оголосив про підписання Субіменді
Мартін Субіменді
Арсенал
Півзахисник Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартін Субіменді став гравцем Арсенала.
Про це повідомила пресслужба "канонірів".
Клуб не став розголошувати строк угоди, а лише зазначив, що вона "довгострокова". За повідомленнями британських ЗМІ, Арсенал заплатив за хавбека близько 60 мільйонів євро.
Зазначимо, що про домовленість між лондонцями та басками повідомлялось ще взимку, але тоді Арсенал не став завершувати трансфер через бажання покращити свою відповідність правилам ФФП.
У сезоні 2024/25 хавбек провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
Раніше повідомлялось, що Арсенал погодив умови особистого контракту з вінгером Челсі.