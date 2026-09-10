Зірковий аргентинський нападник може перейти в Евертон

Іменитий аргентинський нападник Мауро Ікарді може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє TyC Sports.

33-річного форварда пропонували англійському Евертону, який не зміг підписати центрального нападника до закриття трансферного вікна після відходу Ілімана Ндіає.

Також на гравця претендують грецькі Олімпіакос і ПАОК. В Італії серед варіантів, що розглядаються, є Лаціо та Парма. Зазначимо, що Мауро вже виступав у Серії А в 2012 – 2019 роках за Сампдорію та міланський Інтер. У складі "нерадзуррі" двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату, був капітаном команди.

Нагадаємо, Ікарді перебуває в статусі вільного агента з липня поточного року, коли сплив термін дії його контракту з Галатасараєм. У минулому сезоні на рахунку 33-річного нападника 16 голів і 3 асисти в 47 матчах у всіх турнірах.