Оболонь підписала ексфутболіста Шахтаря та Карпат

Колишній півзахисник Шахтаря, Маріуполя та Карпат Максим Чех став гравцем Оболоні.

Про це повідомила пресслужба киян.

Строки підписаної угоди не розголошуються. З 15 липня хавбек був вільним агентом після того, як залишив Карпати.

Чех є вихованцем донецького Шахтаря, за який та і не встиг дебютувати. Під час оренди в Маріуполі Чех зіграв 60 матчів, у яких відзначився одним голом, а з 2022 по 2023 рік виступав за Сабаїл – 31 поєдинок та два голи.

У складі свого попереднього клубу, львівських Карпат, хавбек встиг провести 18 матчів – 1 забитий м'яч та дві результативні передачі.

Раніше Оболонь оголосила про підписання вихованця київського Динамо.