Ліверпуль за солідну суму підписав чергового новачка
Мілош Керкез
liverpoolfc.com
Ліверпуль оголосив про підписання захисника Борнмута Мілоша Керкеза.
Про це повідомила пресслужба чемпіонів Англії.
Сторони підписали контракт на 5 років. Про фінансові умови не розголошується, однак раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума трансферу складе 40 мільйонів фунтів.
У сезоні-2024/25 21-річний футболіст зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.
Нагадаємо, раніше Ліверпуль підписав лідера Баєра та збірної Німеччини Флоріана Вірца.
Першим же новачком клубу в це літнє трансферне вікно став 24-річний нідерландський захисник Джеремі Фрімпонг.