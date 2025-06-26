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Ліверпуль за солідну суму підписав чергового новачка

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 14:21
Ліверпуль за солідну суму підписав чергового новачка
Мілош Керкез
liverpoolfc.com

Ліверпуль оголосив про підписання захисника Борнмута Мілоша Керкеза.

Про це повідомила пресслужба чемпіонів Англії.

Сторони підписали контракт на 5 років. Про фінансові умови не розголошується, однак раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума трансферу складе 40 мільйонів фунтів.

У сезоні-2024/25 21-річний футболіст зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше Ліверпуль підписав лідера Баєра та збірної Німеччини Флоріана Вірца.

Першим же новачком клубу в це літнє трансферне вікно став 24-річний нідерландський захисник Джеремі Фрімпонг.

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