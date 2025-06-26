Ліверпуль за солідну суму підписав чергового новачка

Ліверпуль оголосив про підписання захисника Борнмута Мілоша Керкеза.

Про це повідомила пресслужба чемпіонів Англії.

Сторони підписали контракт на 5 років. Про фінансові умови не розголошується, однак раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума трансферу складе 40 мільйонів фунтів.

We have completed the signing of Milos Kerkez from AFC Bournemouth 🔴 — Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025

У сезоні-2024/25 21-річний футболіст зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше Ліверпуль підписав лідера Баєра та збірної Німеччини Флоріана Вірца.

Першим же новачком клубу в це літнє трансферне вікно став 24-річний нідерландський захисник Джеремі Фрімпонг.