Рома оголосила про трансфер конкурента Довбика в Башакшехір

Рома завершила трансфер узбецького нападника Ельдора Шомуродова до стамбульського Башакшехір.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Орендна угода розрахована на один рік із правом викупу форварда. Повідомлялося, що римляни отримають за оренду нападника 3 млн євро, ще 2,7 мільйона за його викуп Істанбулом та 10% від суми його майбутнього продажу.

30-річний гравець підпише 2-річний контракт з опцією продовження ще на рік.

Портал Transfermarkt оцінює Шомуродова в 5 млн євро. Узбецький гравець перейшов до Роми влітку 2021 року.

У сезоні-2024/2025 Ельдор Шомуродов провів 37 матчів за Рому в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 асистів.

За інформацією італійських інсайдерів, Рома може придбати форварда Дженоа Альберта Гудмундссона на зміну узбецькому футболісту.

Також напередодні Рома віддала в оренду до Бешикташа англійського нападника Теммі Абрахама.