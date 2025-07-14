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Мілан оголосив про перехід Модрича

Олександр Булава — 14 липня 2025, 20:30
Мілан оголосив про перехід Модрича
Лука Модрич
Мілан

Легендарний хорватський півзахисник Лука Модрич став гравцем італійського Мілана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний гравець підписав однорічний контракт – до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

У Мілані Модрич буде виступати під 14-м ігровим номером.

Перехід відбувся на правах вільного агента, адже Лука покинув мадридський Реал після Клубного чемпіонату світу, де "вершкові" поступились у чвертьфіналі ПСЖ (0:4).

Нагадаємо, Модрич приєднався до "галактікос" влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 22,5 мільйона євро. За 13 років у Мадриді він став найтитулованішим гравцем в історії "вершкових", вигравши 28 трофеїв. У 2018 році Модрич став володарем Золотого м'яча та призу The Best.

Раніше Мілан продав в Аль-Хіляль Тео Ернандеса, також у чемпіонат Саудівської Аравії може перебратися вінгер Крістіан Пулішич.

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