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Чорноморець підписав трьох гравців

Олег Дідух — 14 липня 2025, 10:29
Чорноморець підписав трьох гравців
ФК Чорноморець

Чорноморець підсилився трьома новими гравцями перед стартом сезону в Першій лізі.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Гравцями Чорноморця стали захисники Нікіта Степовой і Максим Лопирьонок, а також вінгер Ростислав Русин. Умови контрактів з гравцями не розголошуються.

Русин є вихованцем донецького Шахтаря, з 2021 року виступав за Металіст 1925. Сумарно 29-річний вінгер провів за харків’ян 43 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них

17-річний Степовой є вихованцем іншого одеського клубу, Пальміра.

Лопирьонок з лютого 2024 року виступав за Буковину. Сумарно провів за клуб 22 матчі, відзначившись одним асистом.

Раніше повідомлялося про те, що екстренер Чорноморця Олександр Бабич може очолити Ворсклу.

Чорноморець Лопирьонок

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