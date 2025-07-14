Чорноморець підписав трьох гравців

Чорноморець підсилився трьома новими гравцями перед стартом сезону в Першій лізі.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Гравцями Чорноморця стали захисники Нікіта Степовой і Максим Лопирьонок, а також вінгер Ростислав Русин. Умови контрактів з гравцями не розголошуються.

Русин є вихованцем донецького Шахтаря, з 2021 року виступав за Металіст 1925. Сумарно 29-річний вінгер провів за харків’ян 43 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них

17-річний Степовой є вихованцем іншого одеського клубу, Пальміра.

Лопирьонок з лютого 2024 року виступав за Буковину. Сумарно провів за клуб 22 матчі, відзначившись одним асистом.

Раніше повідомлялося про те, що екстренер Чорноморця Олександр Бабич може очолити Ворсклу.