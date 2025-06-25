ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Руха
Артур Рябов
ФК Рух
ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Андрія Рябова.
Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.
Про деталі контракту наразі нічого невідомо. Попереднім клубом 24-річного футболіста був Рух.
24-річний хавбек приєднався до "жовто-чорних" у січні 2025 року. Відтоді за клуб Артур провів 13 матчів та забив 1 гол.
Раніше стало відомо, що ЛНЗ планує підсилитися ще 5-6 новобранцями. Зокрема, черкащани проявляють інтерес до ще одного гравця Руха – воротаря Дмитра Ледвія.
Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з вісьмома футболістами. Також повідомлялося, що клуб підписав форварда Епіцентра Данила Кравчука.