ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Руха

ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Андрія Рябова.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Про деталі контракту наразі нічого невідомо. Попереднім клубом 24-річного футболіста був Рух.

24-річний хавбек приєднався до "жовто-чорних" у січні 2025 року. Відтоді за клуб Артур провів 13 матчів та забив 1 гол.

Раніше стало відомо, що ЛНЗ планує підсилитися ще 5-6 новобранцями. Зокрема, черкащани проявляють інтерес до ще одного гравця Руха – воротаря Дмитра Ледвія.

Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з вісьмома футболістами. Також повідомлялося, що клуб підписав форварда Епіцентра Данила Кравчука.