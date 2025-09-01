Третій українець у складі: Ванат став гравцем Жирони

Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат став гравцем каталонської Жирони.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт українського гравця розрахований до 2030 року. У новому клубі Владислав виступатиме під номером 19.

Іспанський клуб не називає фінансові деталі переходу, втім раніше з’явилася інформація, що Жирона активує клаусулу Ваната, яка становить 20 мільйонів євро.

Також клуби також домовилися про прийнятний для Динамо графік платежів за трансфер.

"Ванат вирізняється своєю мобільністю, швидкістю та вмінням перемагати в індивідуальних дуелях. Це нападник із хорошою грою спиною до воріт, потужним ударом і вираженим гольовим чуттям, а також високою ефективністю при виконанні пенальті. Він може виступати як єдиний форвард, так і в складі атакувального тріо, що робить його тактично універсальним і відповідає стилю гри, запропонованому тренером Мічелом" , – зазначили у Жироні.

Це найбільший продаж Динамо з початку повномасштабного вторгнення та шостий за всю історію. Більше кияни отримували тільки за Александара Драговича (21 млн), Іллю Забарного (22,7 млн), Віталія Миколенка (23,5 млн), Андрія Шевченка (23,9 млн) та Андрія Ярмоленка (25 млн).

Владислав Ванат – вихованець Динамо. Він зіграв за киян зіграв 119 матчів, забив 51 м'яч та віддав 24 асисти. 23-річний нападник входить у топ-30 гравців Динамо за кількістю голів. Також Ванат двічі ставав найкращим бомбардиром УПЛ.

Нагадаємо, за Жирону виступають два українці – воротар Владислав Крапивцов і вінгер Віктор Циганков. Після двох турів Жирона посідає останнє місце в турнірній таблиці, не набравши жодного очка.