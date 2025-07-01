Буковина підписала 4 гравців Оболоні

Четверо гравців київської Оболоні перейшли у Буковину.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Мова йде про захисників Данила Карася та Петра Стасюка, а також про хавбеків Вадима Вітченука та Віталія Грушу.

28-річний центральний захисник Карась також грав за київський Арсенал, іспанський Еркулес Б, Гірник-Спорт, Минай і Агробізнес. За Буковину гратиме під 2-м номером.

30-річний Стасюк – фланговий захисник, у біографії якого, окрім Оболоні, також є виступи за Скалу, Балкани, Жемчужину, Минай, Маріуполь, Сабаїл (Азербайджан) і ЛНЗ. За Буковину він виступатиме під №95.

28-річний Вітенчук виступає на позицій опорного півзахисника. На дорослому рівні грав за Олександрію, МФК Миколаїв, Краматорськ і Минай. В Буковині він отримав 44-й номер.

31-річний Груша може зіграти атакувального півзахисника та флангового форварда. Окрім Оболоні, також грав за Агробізнес. В Буковині гратиме під 25-м номером.

Усі ці гравці перейшли з Оболоні в Буковину слідом за головним тренером Сергієм Шищенком, який очолив чернівецький клуб у червні.