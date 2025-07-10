Фіорентина підписала колишнього форварда Роми та Інтера

Знаменитий боснійський форвард Едін Джеко став гравцем Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 39-річним нападником розрахований на один рік – до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження ще на один сезон.

Джеко перейшов у Фіорентину на правах вільного агента, попередні два роки провів у Фенербахче. У минулому сезоні 39-річний центрфорвард зіграв у 35 матчах чемпіонату Туреччини, в яких відзначився 14 голами.

У 2015 – 2023 роках Джеко виступав у Серії А за Рому та Інтер. У сезоні-2016/17, граючи за Рому, став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії.

З 2017 року Джеко захищає кольори збірної Босніі і Герцеговини. Сумарно провів за неї 141 матч і забив 69 голів.