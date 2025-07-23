Карпати повернули в команду досвідченого голкіпера

Воротар Роман Мисак знову виступатиме за львівські Карпати.

Про це інформує пресслужба клубу.

Мисак є вихованцем СДЮШОР Карпати. За основну команду "зелено-білих" воротар провів 62 матчі.

Роман викликався до молодіжної збірної України. Досвідчений воротар також грав за Кримтеплицю (Молодіжне), Орхус (Данія), Рух (Львів), Десну (Чернігів), Алашкерт (Вірменія) та Дніпро-1 (Дніпро).

У вересні 2023-го підписав угоду з ковалівським Колосом, гравцем якого був донедавна. У складі Карпат кіпер виступатиме під 1-м номером.

Раніше львів’яни продали у Вільяреал Якова Кінарейкіна.