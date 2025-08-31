Судаков став одноклубником Трубіна: Бенфіка оголосила про трансфер українця

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков став гравцем португальської Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба лісабонського клубу.

Гравець переходить до клубу на правах оренди до кінця сезону 2025/26. Угода включає обов'язковий опціон викупу. Українець виступатиме під 10 номером. Оренда обійшлася у 6,75 млн євро.

Влітку 2026 року португальський клуб буде зобовʼязаний викупити українця за 20,25 млн євро. Шахтар матиме право отримати 25% від майбутнього трансферу гравця. Проте Бенфіка може зменшити цей відсоток з 25% до 15% після сплати фіксованої суми у розмірі 6 млн євро.

Напередодні Георгій Судаков допоміг Шахтарю перемогти Серветт та пробитися до основної стадії Ліги конференцій.

Нагадаємо, що це вже не перший трансфер між клубами, раніше "гірники" купляли в Бенфіки Педріньйо за 18 млн євро, а "орли" підписували Анатолія Трубіна за 10 млн та Давіда Нереса за 15,3 млн.

Георгій Судаков є вихованцем Шахтаря. За основну команду хавбек дебютував 24 жовтня 2020 року в матчі з Ворсклою у віці 18 років.

З того часу Судаков провів за "гірників" 148 матчів в усіх турнірах, забив 35 голів та віддав 26 асистів. 22-річний півзахисник є дворазовим чемпіоном України та дворазовим володарем Кубка. Окрім того, у сезоні-2023/2024 він був визнаний найкращим гравцем УПЛ.