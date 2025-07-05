Брайтон придбав бельгійського захисника за 25 мільйонів євро

Брайтон оголосив про підписання захисника Брюгге та збірної Бельгії Максіма де Кейпера.

Про це повідомила пресслужба "чайок".

Контракт підписано на п'ять років, а сума угоди склала 25 мільйонів євро плюс можливі бонусні виплати.

Welcome to the Albion, Maxim! 🤩💫 pic.twitter.com/8NZXAW41V9 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025

Де Кейпер є вихованцем Брюгге, за який загалом зіграв 114 матчів у всіх турнірах. За цей період 24-річний футболіст забив дев'ять голів та віддав 22 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні нападник Брайтона Жоау Педру став гравцем Челсі.