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Брайтон придбав бельгійського захисника за 25 мільйонів євро

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 19:05
Максім де Кейпер
Максім де Кейпер
Брайтон

Брайтон оголосив про підписання захисника Брюгге та збірної Бельгії Максіма де Кейпера.

Про це повідомила пресслужба "чайок".

Контракт підписано на п'ять років, а сума угоди склала 25 мільйонів євро плюс можливі бонусні виплати.

Де Кейпер є вихованцем Брюгге, за який загалом зіграв 114 матчів у всіх турнірах. За цей період 24-річний футболіст забив дев'ять голів та віддав 22 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні нападник Брайтона Жоау Педру став гравцем Челсі.

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