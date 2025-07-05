Брайтон придбав бельгійського захисника за 25 мільйонів євро
Максім де Кейпер
Брайтон
Брайтон оголосив про підписання захисника Брюгге та збірної Бельгії Максіма де Кейпера.
Про це повідомила пресслужба "чайок".
Контракт підписано на п'ять років, а сума угоди склала 25 мільйонів євро плюс можливі бонусні виплати.
Де Кейпер є вихованцем Брюгге, за який загалом зіграв 114 матчів у всіх турнірах. За цей період 24-річний футболіст забив дев'ять голів та віддав 22 результативні передачі.
Нагадаємо, напередодні нападник Брайтона Жоау Педру став гравцем Челсі.