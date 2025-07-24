Порту підписав півзахисника збірної Данії

Порту завершив трансфер 19-річного півзахисника збірної Данії Віктора Фрохольдта з Копенгагена.

Про це повідомляє сайт португальського клубу.

Фрохольдт уклав із драконами контракт до 30 червня 2030 року, в якому прописана "клаусула" 85 млн євро. Копенгаген отримає за трансфер свого вихованця 20 млн євро плюс 2 млн євро у вигляді бонусів.

Крім того, 5% від суми трансферу буде сплачено клубу Валенсбек як "платіж солідарності" за участь у вихованні гравця. Також Копенгаген матиме право на 10% від суми наступного трансферу Фрохольдта до іншого клубу.

У минулому сезоні Віктор Фрохольдт провів за Копенгаген 53 матчі, забив 6 голів і зробив 5 результативних передач. В його активі 2 поєдинки за національну збірну Данії.

Раніше Порту продав захисника в ФК Париж.