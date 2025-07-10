Аль-Хіляль оголосив про підписання Тео Ернандеса

Фланговий захисник збірної Франції Тео Ернандес перейшов із італійського Мілана в Аль-Хіляль.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.

Контракт із 27-річним французом розрахований на три роки – до літа 2028 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, клуб із Саудівської Аравії заплатив за захисника 25 мільйонів євро.

За Мілан Ернандес виступав з літа 2019 року, в 2022 році став із "россонері" чемпіоном Італії. В минулому сезоні на його рахунку 5 голів і 6 асистів у 49 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.

Нагадаємо, на початку червня Аль-Хіляль очолив Сімоне Індзагі. Під керівництвом екстренера Інтера команда дійшла до чвертьфіналу клубного чемпіонату світу.