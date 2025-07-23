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ЛНЗ підсилився захисником Чорноморця

Олексій Мурзак — 23 липня 2025, 19:16
ЛНЗ підсилився захисником Чорноморця
Ярослав Кисіль
ФК Чорноморець

ЛНЗ оголосив про підписання контракту з 22-річним захисником Ярославом Кисілем.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Про деталі контракту не розголошується. Останнім клубом гравця був одеський Чорноморець.

У сезоні 2024/25 Кисіль провів 24 матчі без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що черкаський клуб терміново шукає підсилення через важку травму Іллі Путрі, який зазнав розриву сухожилля.

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ підписав основного голкіпера Руха Дмитра Ледвія.

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