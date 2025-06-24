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Конкурент для Малиновського? Дженоа підписала хавбека збірної Данії

Олег Дідух — 24 червня 2025, 11:13
Конкурент для Малиновського? Дженоа підписала хавбека збірної Данії
Альберт Гронбек
ФК Дженоа

Півзахисник Ренна та збірної Данії Альберт Гронбек став гравцем Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

24-річний хавбек перейшов у Дженоа на правах річної оренди вартістю 1 мільйон євро. В угоді прописана опція викупу за 10 мільйонів, яка за досягнення певних умов стане обов'язковою.

Влітку минулого року Гронбек перейшов у Ренн із Буде/Глімта за 15 мільйонів євро. Другу половину поточного сезону провів у оренді в Саутгемптоні.

Сумарно в сезоні-2024/25 провів 23 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 1 асистом. На рахунку хавбека 6 матчів і 1 гол за збірну Данії.

Гронбек виступає на позиціях центрального і атакувального півзахисника, тому може вважатися прямим конкурентом Руслана Малиновського за місце в складі.

Нагадаємо, на початку червня Дженоа продовжила контракт із головним тренером Патріком Вієйра.

Дженоа Ренн

Дженоа

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