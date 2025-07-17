Наполі оголосив про підписання вінгера ПСВ

Італійський Наполі завершив трансфер вінгера нідерландського ПСВ Ноа Ланга.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Сума трансферу – 25 млн євро. Контракт вінгера діятиме до літа 2030 року.

ПСВ отримає 10 відсотків з наступного продажу гравця. 26-річний футболіст збірної Нідерландів може зіграти на двох флангах нападу.

У минулому сезоні Ланг зіграв за ПСВ 29 матчів, забив 11 м’ячів і зробив 10 асистів. Також в його активі 14 матчів за національну збірну, забивши три голи.

Раніше повідомлялося, що Наполі завершує трансфер 24-річного нападника Удінезе.