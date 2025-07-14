Ісенко став одноклубником Романчука: голкіпер приєднався до румунського клубу

21-річний Павло Ісенко підписав контракт з румунським клубом Університатя Крайова.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Наразі термін дії контракту та інші деталі не розголошуються. Ісенко залишив Ворсклу на правах вільного агента.

У минулому сезоні Павло Ісенко провів 32 матчі за Ворсклу, пропустив 41 гол. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що у складі Університаті виступає український захисник Олександр Романчук.

Раніше ексзахисник Ворскли Ігор Пердута перейшов у Зорю.