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Ісенко став одноклубником Романчука: голкіпер приєднався до румунського клубу

Андрій Мошкун — 14 липня 2025, 12:29
Ісенко став одноклубником Романчука: голкіпер приєднався до румунського клубу
Університатя Крайова

21-річний Павло Ісенко підписав контракт з румунським клубом Університатя Крайова.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Наразі термін дії контракту та інші деталі не розголошуються. Ісенко залишив Ворсклу на правах вільного агента.

У минулому сезоні Павло Ісенко провів 32 матчі за Ворсклу, пропустив 41 гол. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що у складі Університаті виступає український захисник Олександр Романчук.

Раніше ексзахисник Ворскли Ігор Пердута перейшов у Зорю.

Ворскла Павло Ісенко Університатя

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