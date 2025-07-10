Форвард Атлетико Мадрид перейшов у мексиканський клуб

Аргентинський форвард Атлетико Мадрид Анхель Корреа став гравцем Тігрес.

Про це повідомляє пресслужба мексиканського клубу.

За їхньою інформацією, контракт із 30-річним гравцем збірної Аргентини розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, як повідомляють ЗМІ, нападник обійшовся мексиканцям у 8 мільйонів євро.

Корреа виступав за Атлетико з літа 2015 року та попрощався з командою в травні. В минулому сезоні на рахунку Корреа 8 голів і 5 асистів у 48 матчах за мадридський клуб у всіх турнірах.

Форвард провів 28 матчів і забив 3 голи за збірну Аргентини, з якою став чемпіоном світу 2022 року. Починав свій футбольний шлях у аргентинському Лан-Лоренсо.