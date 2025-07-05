Ноттінгем підписав нападника Ботафого та збірної Бразилії

Ноттінгем Форест оголосив про трансфер нападника Ботафого та збірної Бразилії Ігора Жезуса.

Про це повідомила пресслужба "лісників".

Контракт розраховано до літа 2029 року із можливістю продовження ще на сезон. За інформацією Ніколо Скіри, сума переходу склала 11,5 мільйонів євро.

Welcome to Nottingham Forest, Igor Jesus! ✍️ — Nottingham Forest (@NFFC) July 5, 2025

Минулого сезону Жезус зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Ноттінгема до колишнього вінгера Манчестер Юнайтед.