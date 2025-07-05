Ноттінгем підписав нападника Ботафого та збірної Бразилії
Ігор Жезус
Ноттінгем Форест
Ноттінгем Форест оголосив про трансфер нападника Ботафого та збірної Бразилії Ігора Жезуса.
Про це повідомила пресслужба "лісників".
Контракт розраховано до літа 2029 року із можливістю продовження ще на сезон. За інформацією Ніколо Скіри, сума переходу склала 11,5 мільйонів євро.
Минулого сезону Жезус зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 м'ячів та віддав одну результативну передачу.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 15 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось про інтерес Ноттінгема до колишнього вінгера Манчестер Юнайтед.