Буковина оголосила про підписання ексхавбека Карпат

Буковина оголосила про підписання колишнього півзахисника Карпат Євгена Підлепенця.

Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Сторони уклали контракт на 2 сезони. 26-річний новачок отримав 12-й номер.

Хавбек приєднався до львівської команди влітку 2023 року. За два роки у складі "левів" Підлепенець зіграв 49 матчів, забив вісім м’ячів і оформив десять асистів. 1-го липня сторони припинили співпрацю і гравець став вільним агентом.

Раніше Буковина підписала чотирьох гравців, які раніше виступали за Оболонь. Також клуб підсилився колишнім голкіпером Карпат та ЛНЗ.