Захисник Ворскли перейшов у клуб із Киргизстану

Лівий захисник полтавської Ворскли Андрій Бацула перейшов у Мурас Юнайтед із Джалал-Абаду.

Про це повідомляє пресслужба киргизького клубу.

Контракт 33-річного українця розрахований до кінця грудня поточного року. За інформацією порталу Transfermarkt, Бацула перейшов у Мурас Юнайтед безкоштовно.

За Ворсклу захисник виступав з січня 2022 року, у минулому сезоні провів 27 матчів у всіх турнірах і відзначився 3 асистами. За підсумками минулого сезону полтавський клуб вилетів із УПЛ.

Мурас Юнайтед у поточному сезоні лідирує в чемпіонаті Киргизстану. Минулий сезон команда завершила третьою. В попередні два роки Мурас Юнайтед завойовував Кубок Киргизстану.

Раніше повідомлялося про те, що ексворотар Ворскли Павло Ісенко може перейти в румунську Університатю.