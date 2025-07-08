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Захисник Ворскли перейшов у клуб із Киргизстану

Олег Дідух — 8 липня 2025, 19:40
Захисник Ворскли перейшов у клуб із Киргизстану
Андрій Бацула
ФК Мурас Юнайтед

Лівий захисник полтавської Ворскли Андрій Бацула перейшов у Мурас Юнайтед із Джалал-Абаду.

Про це повідомляє пресслужба киргизького клубу.

Контракт 33-річного українця розрахований до кінця грудня поточного року. За інформацією порталу Transfermarkt, Бацула перейшов у Мурас Юнайтед безкоштовно.

За Ворсклу захисник виступав з січня 2022 року, у минулому сезоні провів 27 матчів у всіх турнірах і відзначився 3 асистами. За підсумками минулого сезону полтавський клуб вилетів із УПЛ.

Мурас Юнайтед у поточному сезоні лідирує в чемпіонаті Киргизстану. Минулий сезон команда завершила третьою. В попередні два роки Мурас Юнайтед завойовував Кубок Киргизстану.

Раніше повідомлялося про те, що ексворотар Ворскли Павло Ісенко може перейти в румунську Університатю.

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