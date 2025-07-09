Клуб УПЛ оголосив про підписання двох захисників та голкіпера

Оболонь оголосила про підписання трьох нових гравців.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Так, до складу "пивоварів" приєдналися захисники Дмитро Семенов та Євген Шевченко, а також голкіпер Вадим Сташків.

Семенов – 25-річний захисник із досвідом виступів за Олександрію, Кремінь, Миколаїв, латвійську Елгаву, Дніпро, Лівий Берег і Кривбас. У минулому сезоні провів 26 матчів, у яких відзначився голом та асистом.

Шевченко – 29-річний захисник, який вже виступав за Оболонь у 2015–2020 роках (85 матчів, 4 голи). Минулого сезону провів 26 матчів за Верес, забивши 1 гол і віддавши 2 асисти.

Сташків – 18-річний воротар. Минулого сезону грав за Лівий Берег U-19 (18 матчів).

Раніше повідомлялося, що Оболонь переглядає на зборах трьох потенційних новачків.