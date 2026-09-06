Камбек Бущана, сага Бондаренка та успішний кейс Карпат: підсумки трансферного літа УПЛ-2026/27

Літнє трансферне вікно в Україні завершилося 4 вересня. Попри складну ситуацію, пов'язану з російською агресією, клуби Української Прем'єр-ліги активно провели трансферну кампанію. Гранди традиційно робили ставку на придбання легіонерів та зіркових українських футболістів, проте більшість команд підписувала вільних агентів.

"Чемпіон" підготував матеріал про найцікавіші моменти трансферного літа. Повну таблицю з усіма переходами можна переглянути нижче.

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Який клуб УПЛ найбільше витратив на трансфери?

Згідно з даними порталу Transfermarkt, одразу 12 з 16 клубів УПЛ витрачали кошти на придбання нових футболістів. Показово, що навіть команди із середини турнірної таблиці не пошкодували ресурси на підсилення складу.

Беззаперечним лідером за витратами став донецький Шахтар, який придбав чотирьох легіонерів за 28 млн, а ще витратив один мільйон на оренду бразильця Карвалью із саудівської Аль-Кадісії.

Друге місце за витратами посідає Харків, який у новому сезоні задекларував чемпіонські амбіції. Боси "золотисто-багряних" не пошкодували 7,90 млн євро на новачків. Найдорожчим серед них виявився воротар збірної України Георгій Єрмаков, який обійшовся харків'янам у 2,8 млн. Проте найгучнішим стало підписання півзахисника Олександра Яцика, за якого Динамо отримало 2,5 млн.

Олександр Яцик ФК Харків

Чільну трійку клубів за витратами на трансферному ринку замикає Полісся. Житомирські "вовки" придбали трьох гравців на загальну суму 6,8 млн. Найдорожчим придбанням в історії клубу став вінгер збірної Кабо-Верде Леандро Андраде – 3 млн.

Київське Динамо вже під час виступу в єврокубках придбало за один мільйон захисника Руха Олексія Сича. В останній день трансферного вікна "біло-сині" заявили 21-річного івуарійця Кіассе Ба, на якого витратили 2,3 млн з клубної каси.

Кеассе Ба ФК Динамо

Віцечемпіон минулого сезону черкаський ЛНЗ теж був активним на трансферному ринку: на підсилення команди перед єврокубками було витрачено 2,25 млн євро. У переліку клубів УПЛ за витратами "фіолетові" посідають шосте місце.

Цікава ситуація з одеським Чорноморцем, у якого був трансферний бан на літнє міжсезоння. Втім, керівництво клубу зуміло погасити борги та витратило 450 тисяч євро на підписання Данила Алефіренка із Колоса і Сергія Корнійчука із Полісся.

Витрати клубів УПЛ на трансфери

1. Шахтар – 29 млн євро

2. ФК Харків – 7,9 млн євро

3. Полісся – 6,8 млн євро

4. Динамо – 3,4 млн євро

5. Карпати – 2,99 млн євро

6. ЛНЗ – 2,25 млн євро

7. Епіцентр – 590 тис. євро

8. Чорноморець – 450 тис. євро

9. Кривбас – 425 тис. євро

10. Зоря – 380 тис. євро

11. Буковина – 280 тис. євро

12. Колос – 230 тис. євро

Успішний кейс Карпат, або хто найбільше заробив на трансферах?

Гроші, отримані від трансферів, допомагають клубам виживати в сучасних реаліях. Проте на вартість гравців суттєво впливають рівень ліги та виступи на міжнародній арені. Наразі представники УПЛ не користуються особливим попитом у провідних європейських чемпіонатах, що значною мірою пов'язано з раннім вильотом більшості українських клубів із єврокубків. Винятком є Шахтар, який продовжує виступи на міжнародній арені.

Втім, окремі українські клуби зуміли продати кількох своїх проспектів, заробивши непогані кошти. Найкраще у цьому напрямку попрацювали Карпати. Львів'яни продали шістьох футболістів на загальну суму 11,38 млн євро. Найдорожчим продажем та рекордним для клубу став перехід голкіпера Назара Домчака до празької Славії за 5 млн євро.

Назар Домчак ФК Славія

Схожа ситуація і в Кривбасі, який обрав стратегію розвитку маловідомих легіонерів із подальшим їхнім продажем. Влітку клуб з Кривого Рогу зумів заробити 6,28 млн євро на трансферах Глейкера Мендози, Андрусва Араухо, Карлоса Парако та Анте Бекаваца. Враховуючи, що за оцінками експертів бюджет криворіжців становить приблизно 7 млн доларів на рік, отримані гроші практично покривають витрати клубу.

Уважний читач помітить, що на першому місці в списку знаходиться донецький Шахтар, який влітку заробив 21,25 млн євро. Втім, із цієї суми 20,25 млн євро складає платіж Бенфіки за Георгія Судакова. Однак умови цього переходу були врегульовані ще торік, коли півзахисника віддали в оренду "орлам" з подальшим обов'язковим викупом.

Георгій Судаков у Бенфіці Getty Images

Доходи клубів УПЛ від трансферів

1. Шахтар – 21,25 млн євро

2. Карпати – 11,38 млн євро

3. Кривбас – 6,28 млн євро

4. Динамо – 5,8 млн євро

5. Полісся – 1,15 млн євро

6. Оболонь – 1 млн євро

7. Колос – 300 тис. євро

8. Епіцентр – 260 тис. євро

9. Зоря – 200 тис. євро

10. ФК Харків – 150 тис. євро

11. ЛНЗ – 100 тис. євро

Хто ж із представників УПЛ може записати літнє трансферне вікно-2026/27 собі в актив? Як не дивно, цим клубом стало львівські Карпати, які зуміли знайти розумний баланс. Менеджмент "левів" продав велику групу футболістів, підписавши на їхні місця значно дешевших гравців. І як бонус, клуб залишився із прибутком у понад вісім млн євро.

Також це Кривбас, про який йшлося вище, і київське Динамо. Попри критику на адресу столичного клубу, вони залишилися в плюсі після трансферного вікна. "Біло-сині" непогано заробили на вихованці своєї академії Олександру Яцику, а також позбулися скандального форварда Владіслава Бленуце, якого продали до Лехії. З огляду на те, що румун майже не мав ігрової практики після переходу до Динамо, продати його навіть за 1,5 млн євро було кращим варіантом, ніж згодом відпустити безкоштовно.

Владіслав Бленуце ФК Лехія

Також варто відзначити київську Оболонь. "Пивовари" свого часу ризикнули, надавши ігрову практику молодому голкіперу Денису Марченку. Хлопець не загубився та успішно проявив себе у складі юнацької збірної України. Як підсумок – кияни отримали пропозицію від Карпат у розмірі одного млн євро, від якої не відмовилися.

Трансферний баланс клубів

1. Карпати: +8,39 млн євро

2. Кривбас: +5,86 млн євро

3. Динамо: +2,4 млн євро

4. Оболонь: +1 млн євро

5. Колос: +70 тис. євро

6. Зоря: –180 тис. євро

7. Буковина: –280 тис. євро

8. Епіцентр: –330 тис. євро

9. Чорноморець: –450 тис. євро

10. ЛНЗ: –2,15 млн євро

11. Полісся: –5,65 млн євро

12. Харків: –7,75 млн євро

13. Шахтар: –7,75 млн євро

Хто став найдорожчим трансфером літа-2026?

Донецький Шахтар не шкодує грошей на придбання юних бразильців. У клубі сподіваються на їхній розвиток із подальшим продажем до провідних чемпіонатів. Донеччани залишаються єдиним представником у Лізі чемпіонів, де можна "засвітити" своїх зірочок.

Тож природно, що найдорожчим трансфером літа-2026 став бразильський вінгер Шахтаря Бруніньйо. 16 серпня йому виповнилося 18 років, і цей перехід був остаточно завершений. "Гірники" віддали за вундеркінда з Атлетико Паранаенсе 11 млн євро.

Бруніньйо ФК Шахтар

Він вирізняється швидкістю, технікою та грою один в один, а також може діяти як на фланзі, так і в ролі атакувального півзахисника. У березні 2026 року Бруніньйо дебютував за збірну Бразилії U-20 у матчі проти Парагваю, відзначившись двома голами та результативною передачею у переможному матчі (3:1).

Дещо менше донеччани віддали за 18-річного бразильця Раяна Роберто. За талановитого футболіста Шахтар заплатив Фламенго 9 млн євро. Раян яскраво проявив себе на молодіжному рівні: у п'яти матчах Молодіжного Кубка Лібертадорес він забив три голи та віддав одну результативну передачу. Футболіст може діяти на фланзі атаки та в ролі атакувального півзахисника, а його перехід до Шахтаря став черговою інвестицією донецького клубу в перспективних бразильців.

Раян Роберто ФК Шахтар

Топ-10 найдорожчих трансферів УПЛ

1. Бруніньйо (Бразилія) – Атлетико Паранаенсе → Шахтар – 11 млн євро

2. Раян Роберто (Бразилія) – Фламенго U20 → Шахтар – 9 млн євро

3. Назар Домчак (Україна) – Карпати → Славія Прага – 5 млн євро

4. Алан Маттурро (Уругвай) – Дженоа → Шахтар – 5 млн євро

5. Леандро Андраде (Кабо-Верде) – Карабах → Полісся – 3 млн євро

6. Глейкер Мендоса (Венесуела) – Кривбас → Шахтар – 3 млн євро

7. Бабукар Фаал (Гамбія) – Карпати → Вікторія Пльзень – 3 млн євро

8. Георгій Єрмаков (Україна) – Маккабі Хайфа → ФК Харків – 2,8 млн євро

9. Олександр Яцик (Україна) – Динамо → ФК Харків – 2,5 млн євро

10. Кеассе Ба (Кот-д'Івуар) – Стейд Лозанна-Оші → Динамо – 2,3 млн євро

Примітка: 20,25 млн євро від остаточного викупу Георгія Судакова Бенфікою враховано в доходах Шахтаря за підсумками літнього трансферного вікна, однак сам футболіст не включений до рейтингу нових трансферів літа-2026.

Ставка на вихованців європейських академій

Ще однією помітною тенденцією трансферного літа стало залучення українськими клубами молодих футболістів, які пройшли підготовку в академіях відомих європейських команд. Одним із таких прикладів став перехід до київського Динамо 18-річного нападника П'єра Мунгенге з юнацької команди ПСЖ. Молодий форвард залишив парижан у статусі вільного агента.

П'єр Мунгенге у складі ПСЖ Getty Images

У сезоні 2025/26 Мунгенге зарекомендував себе як один із лідерів ПСЖ U-19, ставши найкращим бомбардиром команди в Юнацькій Лізі УЄФА та юнацькому Кубку Франції. Він також встиг дебютувати за першу команду ПСЖ у матчі 32-го туру Ліги 1 проти Лор'яна.

ЛНЗ підписав форварда Коді Девіда, який футбольну освіту здобував у ліверпульському Евертоні. Карпати взяли вихованців мадридського Реала – Моху Мухліса та Бруно Іглесіаса, а також досвідченого захисника Івана Калеро, який тривалий час перебував у системі мадридського Атлетико.

Бруно Іглесіас у складі Реала Кастільї Getty Images

Новачок Вереса, нападник Микита Александров, виховувався в академії Вільярреала, але зрештою повернувся в Україну, щоб отримувати стабільну ігрову практику в дорослому футболі.

Камбек Бущана, дивний перехід Бондаренка та куди подівся Гуцуляк

В останній день трансферного вікна головним ньюзмейкером став Георгій Бущан. Київське Динамо орендувало до кінця сезону свого вихованця у житомирського Полісся. Цей перехід був із розряду, де задоволеними виявилися всі сторони.

Минулого сезону Бущан не мав стабільної ігрової практики, але влітку 2026 року став повноцінним гравцем Полісся. На початку нового сезону досвідчений голкіпер зіграв 5 матчів, у яких пропустив 9 голів і жодного разу не зберіг ворота "сухими". У поєдинку з Шахтарем його місце у воротах зайняв Олег Кудрик, а Полісся здобуло перемогу 2:0. Враховуючи, що у жовтні очікується повернення в стрій основного воротаря "вовків" Євгенія Волинця, Георгій ризикував знову опинитися на лаві запасних.

Георгій Бущан ФК Динамо

Натомість Динамо якраз шукало досвідченого воротаря на тлі травми Руслана Нещерета та невпевненої гри В'ячеслава Суркіса. У підсумку Полісся позбулося гравця з високою зарплатнею, а "біло-сині" закрили проблемну позицію.

Та все ж на статус найдивнішого трансферу претендує перехід Артема Бондаренка в саудівський Аль-Ахлі. Спочатку повноцінний перехід перетворився на оренду, а сума викупу, оголошена Фабріціо Романо, знизилася з 18 до 8 млн євро.

Артем Бондаренко у складі Аль-Ахлі ФК Аль-Ахлі

Проте на цьому серіал із Бондаренком не завершився. Нещодавно бельгійський журналіст Саша Тавольєрі повідомив, що українець буде включений лише до заявки Аль-Ахлі на азійську Лігу чемпіонів, а клуб шукатиме можливість попрощатися з футболістом. Попри всю цю карусель, що розгортається в медіа, 4 вересня Бондаренко вийшов у стартовому складі Аль-Ахлі в матчі проти Аль-Ріяда (5:0) та заробив пенальті, який реалізував Айвен Тоуні.

Не менш резонансним став відхід Олексія Гуцуляка з Полісся. У Житомирі сподівалися утримати вінгера збірної України, але він обрав продовження кар'єри за кордоном. У ЗМІ називалися різні варіанти – Андерлехт, Еспаньйол, Маккабі Хайфа, клуби з ОАЕ та Саудівської Аравії, турецькі Коджаеліспор та Істанбул Башакшехір. Зрештою, станом на 5 вересня Гуцуляк залишається вільним агентом. До слова, наступний матч збірної вже 25 вересня, тож відсутність клубу та регулярної ігрової практики може вплинути на його перспективи в національній команді.

Олексій Гуцуляк і Олег Авдиш instagram.com/o.avdysh/

Трансферне літо-2026 виявилося доволі насиченим на події. Проте лише виступи у чемпіонаті, Кубку України та єврокубках покажуть, наскільки успішними стали нові придбання. Підсумкова турнірна таблиця стане найкращою оцінкою роботи клубів на трансферному ринку.