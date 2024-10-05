Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів
З 3 серпня 2024 року по 24 травня 2025-го відбудеться 34-й сезон вищого дивізіону чемпіонату України з футболу. У поточному сезоні Української Прем'єр-ліги беруть участь 16 команд. Змагання проводяться у два кола за круговою системою.
Чемпіон країни потрапляє до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а срібний та бронзовий призери – до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У випадку, якщо переможцем Кубку України, за яким закріплене місце в Лізі Європи – стає хтось із вище вказаних призерів, тоді 4-та команда теж потрапляє до єврокубків.
Клуби, які посядуть у турнірній таблиці 15-й та 16-й рядки, напряму вилетять в Першу лігу, а команди, що фінішують на 13-му та 14 місцях, зіграють перехідні матчі з 4-ю та 3-ю командами Першої ліги відповідно.
Чемпіон зібрав усі матчі чемпіонату УПЛ у сезоні-2024/25 в одному місці. Зберігайте посилання, щоб не пропустити поєдинки улюблених команд!
1 тур
субота, 3 серпня
неділя, 4 серпня
- 13:00 | ЛНЗ – Лівий Берег 1:0
- 15:30 | Оболонь – Колос 2:2
- 15:30 | Ворскла – Шахтар 0:5
- 18:00 | Зоря – Інгулець 2:1
перенесено
- Олександрія – Динамо
- Рух – Полісся
2 тур
п'ятниця, 9 серпня
субота, 10 серпня
неділя, 11 серпня
понеділок, 12 серпня
- 15:30 | ЛНЗ – Олександрія 0:2
3 тур
п'ятниця, 16 серпня
субота, 17 серпня
неділя, 18 серпня
4 тур
субота, 24 серпня
- 13:00 | Олександрія – Шахтар 4:3
неділя, 25 серпня
понеділок, 26 серпня
середа, 18 вересня
- 18:00 | Динамо – Ворскла 3:1
5 тур
п'ятниця, 30 серпня
субота, 31 серпня
неділя, 1 вересня
перенесено
- Кривбас – Шахтар
6 тур
п'ятниця, 13 вересня
- 18:00 | Оболонь – Олександрія 0:0
субота, 14 вересня
неділя, 15 вересня
понеділок, 16 вересня
- 18:00 | Колос – ЛНЗ 1:1
7 тур
субота, 21 вересня
неділя, 22 вересня
- 13:00 | Верес – Інгулець 2:2
- 15:30 | Кривбас – Ворскла 1:1
- 18:00 | Полісся – ЛНЗ 1:1
понеділок, 23 вересня
8 тур
п'ятниця, 27 вересня
- 18:00 | Верес – Шахтар 1:1
субота, 28 вересня
неділя, 29 вересня
понеділок, 30 вересня
- 18:00 | Зоря – Ворскла 2:0
9 тур
п'ятниця, 4 жовтня
субота, 5 жовтня
неділя, 6 жовтня
- 13:00 | Полісся – Ворскла
- 15:30 | Шахтар – ЛНЗ
- 18:00 | Динамо – Кривбас
10 тур
п'ятниця, 18 жовтня
- Колос – Шахтар
субота, 19 жовтня
- 13:00 | Олександрія – Ворскла
- 15:30 | Оболонь – Динамо
- 18:00 | Полісся – Лівий Берег
неділя, 20 жовтня
- 13:00 | ЛНЗ – Інгулець
- 15:30 | Чорноморець – Верес
- 18:00 | Зоря – Кривбас
понеділок, 21 жовтня
- 18:00 | Рух – Карпати
11 тур
п'ятниця, 25 жовтня
- 15:30 | Рух – Чорноморець
- 18:00 | Полісся – Колос
субота, 26 жовтня
- 13:00 | Інгулець – Олександрія
- 15:30 | Кривбас – ЛНЗ
- 18:00 | Карпати – Оболонь
неділя, 27 жовтня
- 13:00 | Лівий Берег – Зоря
- 15:30 | Верес – Ворскла
- 18:00 | Динамо – Шахтар
12 тур
02.11.2024 (базова дата)
- Олександрія – Полісся
- Ворскла – Колос
- Кривбас – Рух
- Інгулець – Динамо
- Карпати – Лівий Берег
- Зоря – ЛНЗ
- Оболонь – Верес
- Шахтар – Чорноморець
13 тур
09.11.2024 (базова дата)
- Верес – Рух
- ЛНЗ – Оболонь
- Колос – Кривбас
- Динамо – Полісся
- Шахтар – Зоря
- Лівий Берег – Інгулець
- Олександрія – Карпати
- Чорноморець – Ворскла
14 тур
23.11.2024 (базова дата)
- Карпати – Колос
- Верес – Олександрія
- Інгулець – Шахтар
- Рух – Лівий Берег
- Полісся – Зоря
- Динамо – Чорноморець
- Оболонь – Кривбас
- Ворскла – ЛНЗ
15 тур
30.11.2024 (базова дата)
- Кривбас – Полісся
- Олександрія – Чорноморець
- Колос – Динамо
- Лівий Берег – Оболонь
- Шахтар – Рух
- Зоря – Карпати
- Ворскла – Інгулець
- ЛНЗ – Верес
16 тур
07.12.2024 (базова дата)
- Лівий Берег – ЛНЗ
- Динамо – Олександрія
- Шахтар – Ворскла
- Чорноморець – Кривбас
- Карпати – Верес
- Полісся – Рух
- Інгулець – Зоря
- Колос – Оболонь
17 тур
14.12.2024 (базова дата)
- Ворскла – Лівий Берег
- Полісся – Шахтар
- Рух – Оболонь
- Динамо – Верес
- Кривбас – Карпати
- Олександрія – ЛНЗ
- Зоря – Чорноморець
- Інгулець – Колос
18 тур
22.02.2025 (базова дата)
- Інгулець – Полісся
- Олександрія – Зоря
- Шахтар – Лівий Берег
- Рух – ЛНЗ
- Динамо – Карпати
- Кривбас – Верес
- Оболонь – Ворскла
- Колос – Чорноморець
19 тур
01.03.2025 (базова дата)
- Карпати – ЛНЗ
- Зоря – Рух
- Шахтар – Олександрія
- Оболонь – Полісся
- Ворскла – Динамо
- Інгулець – Кривбас
- Чорноморець – Лівий Берег
- Верес – Колос
20 тур
08.03.2025 (базова дата)
- Зоря – Оболонь
- ЛНЗ – Динамо
- Шахтар – Кривбас
- Інгулець – Рух
- Полісся – Чорноморець
- Лівий Берег – Верес
- Колос – Олександрія
- Ворскла – Карпати
21 тур
15.03.2025 (базова дата)
- Інгулець – Чорноморець
- Олександрія – Оболонь
- Рух – Ворскла
- Динамо – Зоря
- Карпати – Шахтар
- Верес – Полісся
- Кривбас – Лівий Берег
- ЛНЗ – Колос
22 тур
29.03.2025 (базова дата)
- Рух – Динамо
- Лівий Берег – Олександрія
- Оболонь – Шахтар
- Карпати – Чорноморець
- ЛНЗ – Полісся
- Ворскла – Кривбас
- Зоря – Колос
- Інгулець – Верес
23 тур
05.04.2025 (базова дата)
- Динамо – Лівий Берег
- Ворскла – Зоря
- Олександрія – Кривбас
- Шахтар – Верес
- Колос – Рух
- Полісся – Карпати
- Інгулець – Оболонь
- Чорноморець – ЛНЗ
24 тур
12.04.2025 (базова дата)
- Ворскла – Полісся
- Рух – Олександрія
- Інгулець – Карпати
- Кривбас – Динамо
- Лівий Берег – Колос
- ЛНЗ – Шахтар
- Зоря – Верес
- Оболонь – Чорноморець
25 тур
19.04.2025 (базова дата)
- Карпати – Рух
- Верес – Чорноморець
- Шахтар – Колос
- Ворскла – Олександрія
- Динамо – Оболонь
- Кривбас – Зоря
- Лівий Берег – Полісся
- Інгулець – ЛНЗ
26 тур
26.04.2025 (базова дата)
- Оболонь – Карпати
- Шахтар – Динамо
- Чорноморець – Рух
- ЛНЗ – Кривбас
- Зоря – Лівий Берег
- Олександрія – Інгулець
- Колос – Полісся
- Ворскла – Верес
27 тур
03.05.2025 (базова дата)
- Колос – Ворскла
- Рух – Кривбас
- Динамо – Інгулець
- Лівий Берег – Карпати
- ЛНЗ – Зоря
- Полісся – Олександрія
- Верес – Оболонь
- Чорноморець – Шахтар
28 тур
10.05.2025 (базова дата)
- Полісся – Динамо
- Карпати – Олександрія
- Рух – Верес
- Кривбас – Колос
- Інгулець – Лівий Берег
- Зоря – Шахтар
- Оболонь – ЛНЗ
- Ворскла – Чорноморець
29 тур
17.05.2025 (базова дата)
- Зоря – Полісся
- Олександрія – Верес
- Шахтар – Інгулець
- Лівий Берег – Рух
- Чорноморець – Динамо
- Кривбас – Оболонь
- Колос – Карпати
- ЛНЗ – Ворскла
30 тур
24.05.2025 (базова дата)
- Верес – ЛНЗ
- Інгулець – Ворскла
- Рух – Шахтар
- Динамо – Колос
- Полісся – Кривбас
- Оболонь – Лівий Берег
- Чорноморець – Олександрія
- Карпати – Зоря