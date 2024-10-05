Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів

З 3 серпня 2024 року по 24 травня 2025-го відбудеться 34-й сезон вищого дивізіону чемпіонату України з футболу. У поточному сезоні Української Прем'єр-ліги беруть участь 16 команд. Змагання проводяться у два кола за круговою системою.

Чемпіон країни потрапляє до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а срібний та бронзовий призери – до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У випадку, якщо переможцем Кубку України, за яким закріплене місце в Лізі Європи – стає хтось із вище вказаних призерів, тоді 4-та команда теж потрапляє до єврокубків.

Всі учасники сезону-2024/25 Української Прем'єр-ліги УПЛ

Клуби, які посядуть у турнірній таблиці 15-й та 16-й рядки, напряму вилетять в Першу лігу, а команди, що фінішують на 13-му та 14 місцях, зіграють перехідні матчі з 4-ю та 3-ю командами Першої ліги відповідно.

Читайте також : Як завершиться УПЛ сезону-2024/25: прогноз Чемпіона

Чемпіон зібрав усі матчі чемпіонату УПЛ у сезоні-2024/25 в одному місці. Зберігайте посилання, щоб не пропустити поєдинки улюблених команд!

1 тур

субота, 3 серпня

15:30 | Верес – Карпати 0:0

18:00 | Кривбас – Чорноморець 1:0

неділя, 4 серпня

13:00 | ЛНЗ – Лівий Берег 1:0

– Лівий Берег 15:30 | Оболонь – Колос 2:2

15:30 | Ворскла – Шахтар 0:5

18:00 | Зоря – Інгулець 2:1

перенесено

Олександрія – Динамо

Рух – Полісся

2 тур

п'ятниця, 9 серпня

15:30 | Лівий Берег – Ворскла 0:3

18:00 | Верес – Динамо 1:2

субота, 10 серпня

15:30 | Чорноморець – Зоря 0:1

18:00 | Колос – Інгулець 0:0

неділя, 11 серпня

13:00 | Оболонь – Рух 0:4

15:30 | Карпати – Кривбас 3:0

– Кривбас 18:00 | Шахтар – Полісся 0:1

понеділок, 12 серпня

15:30 | ЛНЗ – Олександрія 0:2

3 тур

п'ятниця, 16 серпня

15:30 | Чорноморець – Колос 1:0

– Колос 18:00 | Ворскла – Оболонь 2:0

субота, 17 серпня

13:00 | Зоря – Олександрія 1:2

15:30 | Полісся – Інгулець 1:1

18:00 | Карпати – Динамо 1:3

неділя, 18 серпня

15:30 | Верес – Кривбас 0:2

15:30 | ЛНЗ – Рух 3:1

– Рух 18:00 | Лівий Берег – Шахтар 0:1

Читайте також : Фото колонка Скандальна перемога Шахтаря та переконливе Динамо. Підсумки 3 туру УПЛ

4 тур

субота, 24 серпня

13:00 | Олександрія – Шахтар 4:3

неділя, 25 серпня

13:00 | Полісся – Оболонь 4:0

– Оболонь 15:30 | Рух – Зоря 3:0

– Зоря 18:00 | Кривбас – Інгулець 1:1

понеділок, 26 серпня

13:00 | Лівий Берег – Чорноморець 1:0

– Чорноморець 15:30 | Колос – Верес 0:1

18:00 | ЛНЗ – Карпати 2:1

середа, 18 вересня

18:00 | Динамо – Ворскла 3:1

Турнірна таблиця після 4 турів УПЛ

Читайте також : Фото колонка Безпомічний Шахтар та гучна відставка. Підсумки 4 туру УПЛ

5 тур

п'ятниця, 30 серпня

15:30 | Оболонь – Зоря 0:2

18:00 | Рух – Інгулець 5:0

субота, 31 серпня

13:00 | Карпати – Ворскла 1:1

15:30 | Олександрія – Колос 2:1

– Колос 18:00 | Чорноморець – Полісся 1:4

неділя, 1 вересня

13:00 | Верес – Лівий Берег 1:3

15:30 | Динамо – ЛНЗ 1:0

перенесено

Кривбас – Шахтар

6 тур

п'ятниця, 13 вересня

18:00 | Оболонь – Олександрія 0:0

субота, 14 вересня

13:00 | Чорноморець – Інгулець 1:0

– Інгулець 15:30 | Зоря – Динамо 0:2

18:00 | Шахтар – Карпати 5:2

неділя, 15 вересня

13:00 | Ворскла – Рух 0:0

15:30 | Лівий Берег – Кривбас 0:1

18:00 | Полісся – Верес 2:1

понеділок, 16 вересня

18:00 | Колос – ЛНЗ 1:1

Турнірна таблиця після 6 турів УПЛ

7 тур

субота, 21 вересня

13:00 | Чорноморець – Карпати 0:1

15:30 | Олександрія – Лівий Берег 2:0

– Лівий Берег 18:00 | Динамо – Рух 0:0

неділя, 22 вересня

13:00 | Верес – Інгулець 2:2

15:30 | Кривбас – Ворскла 1:1

18:00 | Полісся – ЛНЗ 1:1

понеділок, 23 вересня

15:30 | Колос – Зоря 1:0

– Зоря 18:00 | Шахтар – Оболонь 4:0

Турнірна таблиця після 7 турів УПЛ

8 тур

п'ятниця, 27 вересня

18:00 | Верес – Шахтар 1:1

субота, 28 вересня

13:00 | Кривбас – Олександрія 0:1

15:30 | ЛНЗ – Чорноморець 1:1

18:00 | Карпати – Полісся 1:3

неділя, 29 вересня

13:00 | Оболонь – Інгулець 2:1

– Інгулець 15:30 | Рух – Колос 0:0

18:00 | Лівий Берег – Динамо 0:3

понеділок, 30 вересня

18:00 | Зоря – Ворскла 2:0

Турнірна таблиця після 8 турів УПЛ

9 тур

п'ятниця, 4 жовтня

15:30 | Чорноморець – Оболонь 1:0

– Оболонь 18:00 | Карпати – Інгулець 0:0

субота, 5 жовтня

13:00 | Верес – Зоря 2:1

– Зоря 15:30 | Олександрія – Рух 1:1

18:00 | Колос – Лівий Берег 0:0

неділя, 6 жовтня

13:00 | Полісся – Ворскла

15:30 | Шахтар – ЛНЗ

18:00 | Динамо – Кривбас

10 тур

п'ятниця, 18 жовтня

Колос – Шахтар

субота, 19 жовтня

13:00 | Олександрія – Ворскла

15:30 | Оболонь – Динамо

18:00 | Полісся – Лівий Берег

неділя, 20 жовтня

13:00 | ЛНЗ – Інгулець

15:30 | Чорноморець – Верес

18:00 | Зоря – Кривбас

понеділок, 21 жовтня

18:00 | Рух – Карпати

11 тур

п'ятниця, 25 жовтня

15:30 | Рух – Чорноморець

18:00 | Полісся – Колос

субота, 26 жовтня

13:00 | Інгулець – Олександрія

15:30 | Кривбас – ЛНЗ

18:00 | Карпати – Оболонь

неділя, 27 жовтня

13:00 | Лівий Берег – Зоря

15:30 | Верес – Ворскла

18:00 | Динамо – Шахтар

12 тур

02.11.2024 (базова дата)

Олександрія – Полісся

Ворскла – Колос

Кривбас – Рух

Інгулець – Динамо

Карпати – Лівий Берег

Зоря – ЛНЗ

Оболонь – Верес

Шахтар – Чорноморець

13 тур

09.11.2024 (базова дата)

Верес – Рух

ЛНЗ – Оболонь

Колос – Кривбас

Динамо – Полісся

Шахтар – Зоря

Лівий Берег – Інгулець

Олександрія – Карпати

Чорноморець – Ворскла

14 тур

23.11.2024 (базова дата)

Карпати – Колос

Верес – Олександрія

Інгулець – Шахтар

Рух – Лівий Берег

Полісся – Зоря

Динамо – Чорноморець

Оболонь – Кривбас

Ворскла – ЛНЗ

15 тур

30.11.2024 (базова дата)

Кривбас – Полісся

Олександрія – Чорноморець

Колос – Динамо

Лівий Берег – Оболонь

Шахтар – Рух

Зоря – Карпати

Ворскла – Інгулець

ЛНЗ – Верес

16 тур

07.12.2024 (базова дата)

Лівий Берег – ЛНЗ

Динамо – Олександрія

Шахтар – Ворскла

Чорноморець – Кривбас

Карпати – Верес

Полісся – Рух

Інгулець – Зоря

Колос – Оболонь

17 тур

14.12.2024 (базова дата)

Ворскла – Лівий Берег

Полісся – Шахтар

Рух – Оболонь

Динамо – Верес

Кривбас – Карпати

Олександрія – ЛНЗ

Зоря – Чорноморець

Інгулець – Колос

18 тур

22.02.2025 (базова дата)

Інгулець – Полісся

Олександрія – Зоря

Шахтар – Лівий Берег

Рух – ЛНЗ

Динамо – Карпати

Кривбас – Верес

Оболонь – Ворскла

Колос – Чорноморець

19 тур

01.03.2025 (базова дата)

Карпати – ЛНЗ

Зоря – Рух

Шахтар – Олександрія

Оболонь – Полісся

Ворскла – Динамо

Інгулець – Кривбас

Чорноморець – Лівий Берег

Верес – Колос

20 тур

08.03.2025 (базова дата)

Зоря – Оболонь

ЛНЗ – Динамо

Шахтар – Кривбас

Інгулець – Рух

Полісся – Чорноморець

Лівий Берег – Верес

Колос – Олександрія

Ворскла – Карпати

21 тур

15.03.2025 (базова дата)

Інгулець – Чорноморець

Олександрія – Оболонь

Рух – Ворскла

Динамо – Зоря

Карпати – Шахтар

Верес – Полісся

Кривбас – Лівий Берег

ЛНЗ – Колос

22 тур

29.03.2025 (базова дата)

Рух – Динамо

Лівий Берег – Олександрія

Оболонь – Шахтар

Карпати – Чорноморець

ЛНЗ – Полісся

Ворскла – Кривбас

Зоря – Колос

Інгулець – Верес

23 тур

05.04.2025 (базова дата)

Динамо – Лівий Берег

Ворскла – Зоря

Олександрія – Кривбас

Шахтар – Верес

Колос – Рух

Полісся – Карпати

Інгулець – Оболонь

Чорноморець – ЛНЗ

24 тур

12.04.2025 (базова дата)

Ворскла – Полісся

Рух – Олександрія

Інгулець – Карпати

Кривбас – Динамо

Лівий Берег – Колос

ЛНЗ – Шахтар

Зоря – Верес

Оболонь – Чорноморець

25 тур

19.04.2025 (базова дата)

Карпати – Рух

Верес – Чорноморець

Шахтар – Колос

Ворскла – Олександрія

Динамо – Оболонь

Кривбас – Зоря

Лівий Берег – Полісся

Інгулець – ЛНЗ

26 тур

26.04.2025 (базова дата)

Оболонь – Карпати

Шахтар – Динамо

Чорноморець – Рух

ЛНЗ – Кривбас

Зоря – Лівий Берег

Олександрія – Інгулець

Колос – Полісся

Ворскла – Верес

27 тур

03.05.2025 (базова дата)

Колос – Ворскла

Рух – Кривбас

Динамо – Інгулець

Лівий Берег – Карпати

ЛНЗ – Зоря

Полісся – Олександрія

Верес – Оболонь

Чорноморець – Шахтар

28 тур

10.05.2025 (базова дата)

Полісся – Динамо

Карпати – Олександрія

Рух – Верес

Кривбас – Колос

Інгулець – Лівий Берег

Зоря – Шахтар

Оболонь – ЛНЗ

Ворскла – Чорноморець

29 тур

17.05.2025 (базова дата)

Зоря – Полісся

Олександрія – Верес

Шахтар – Інгулець

Лівий Берег – Рух

Чорноморець – Динамо

Кривбас – Оболонь

Колос – Карпати

ЛНЗ – Ворскла

30 тур

24.05.2025 (базова дата)