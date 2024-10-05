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Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів

Денис Шаховець — 5 жовтня, 20:00
УАФ
Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів

З 3 серпня 2024 року по 24 травня 2025-го відбудеться 34-й сезон вищого дивізіону чемпіонату України з футболу. У поточному сезоні Української Прем'єр-ліги беруть участь 16 команд. Змагання проводяться у два кола за круговою системою.

Чемпіон країни потрапляє до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а срібний та бронзовий призери – до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У випадку, якщо переможцем Кубку України, за яким закріплене місце в Лізі Європи – стає хтось із вище вказаних призерів, тоді 4-та команда теж потрапляє до єврокубків.

Всі учасники сезону-2024/25 Української Прем'єр-ліги

Всі учасники сезону-2024/25 Української Прем'єр-ліги

УПЛ

Клуби, які посядуть у турнірній таблиці 15-й та 16-й рядки, напряму вилетять в Першу лігу, а команди, що фінішують на 13-му та 14 місцях, зіграють перехідні матчі з 4-ю та 3-ю командами Першої ліги відповідно.

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Чемпіон зібрав усі матчі чемпіонату УПЛ у сезоні-2024/25 в одному місці. Зберігайте посилання, щоб не пропустити поєдинки улюблених команд!

1 тур

субота, 3 серпня

  • 15:30 | Верес – Карпати 0:0
  • 18:00 | Кривбас – Чорноморець 1:0

неділя, 4 серпня

  • 13:00 | ЛНЗ – Лівий Берег 1:0
  • 15:30 | Оболонь – Колос 2:2
  • 15:30 | Ворскла – Шахтар 0:5
  • 18:00 | Зоря – Інгулець 2:1

перенесено

  • Олександрія – Динамо
  • Рух – Полісся
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2 тур

п'ятниця, 9 серпня

  • 15:30 | Лівий Берег – Ворскла 0:3
  • 18:00 | Верес – Динамо 1:2

субота, 10 серпня

  • 15:30 | Чорноморець – Зоря 0:1
  • 18:00 | Колос – Інгулець 0:0

неділя, 11 серпня

  • 13:00 | Оболонь – Рух 0:4
  • 15:30 | Карпати – Кривбас 3:0
  • 18:00 | Шахтар – Полісся 0:1

понеділок, 12 серпня

  • 15:30 | ЛНЗ – Олександрія 0:2
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3 тур

п'ятниця, 16 серпня

  • 15:30 | Чорноморець – Колос 1:0
  • 18:00 | Ворскла – Оболонь 2:0

субота, 17 серпня

  • 13:00 | Зоря – Олександрія 1:2
  • 15:30 | Полісся – Інгулець 1:1
  • 18:00 | Карпати – Динамо 1:3

неділя, 18 серпня

  • 15:30 | Верес – Кривбас 0:2
  • 15:30 | ЛНЗ – Рух 3:1
  • 18:00 | Лівий Берег – Шахтар 0:1
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4 тур

субота, 24 серпня

  • 13:00 | Олександрія – Шахтар 4:3

неділя, 25 серпня

  • 13:00 | Полісся – Оболонь 4:0
  • 15:30 | Рух – Зоря 3:0
  • 18:00 | Кривбас – Інгулець 1:1

понеділок, 26 серпня

  • 13:00 | Лівий Берег – Чорноморець 1:0
  • 15:30 | Колос – Верес 0:1
  • 18:00 | ЛНЗ – Карпати 2:1

середа, 18 вересня

  • 18:00 | Динамо – Ворскла 3:1
Турнірна таблиця після 4 турів

Турнірна таблиця після 4 турів

УПЛ
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5 тур

п'ятниця, 30 серпня

  • 15:30 | Оболонь – Зоря 0:2
  • 18:00 | Рух – Інгулець 5:0

субота, 31 серпня

  • 13:00 | Карпати – Ворскла 1:1
  • 15:30 | Олександрія – Колос 2:1
  • 18:00 | Чорноморець – Полісся 1:4

неділя, 1 вересня

  • 13:00 | Верес – Лівий Берег 1:3
  • 15:30 | Динамо – ЛНЗ 1:0

перенесено

  • Кривбас – Шахтар
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6 тур

п'ятниця, 13 вересня

  • 18:00 | Оболонь – Олександрія 0:0

субота, 14 вересня

  • 13:00 | Чорноморець – Інгулець 1:0
  • 15:30 | Зоря – Динамо 0:2
  • 18:00 | Шахтар – Карпати 5:2

неділя, 15 вересня

  • 13:00 | Ворскла – Рух 0:0
  • 15:30 | Лівий Берег – Кривбас 0:1
  • 18:00 | Полісся – Верес 2:1

понеділок, 16 вересня

  • 18:00 | Колос – ЛНЗ 1:1
Турнірна таблиця після 6 турів

Турнірна таблиця після 6 турів

УПЛ
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7 тур

субота, 21 вересня

  • 13:00 | Чорноморець – Карпати 0:1
  • 15:30 | Олександрія – Лівий Берег 2:0
  • 18:00 | Динамо – Рух 0:0

неділя, 22 вересня

  • 13:00 | Верес – Інгулець 2:2
  • 15:30 | Кривбас – Ворскла 1:1
  • 18:00 | Полісся – ЛНЗ 1:1

понеділок, 23 вересня

  • 15:30 | Колос – Зоря 1:0
  • 18:00 | Шахтар – Оболонь 4:0
Турнірна таблиця після 7 турів

Турнірна таблиця після 7 турів

УПЛ
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8 тур

п'ятниця, 27 вересня

  • 18:00 | Верес – Шахтар 1:1

субота, 28 вересня

  • 13:00 | Кривбас – Олександрія 0:1
  • 15:30 | ЛНЗ – Чорноморець 1:1
  • 18:00 | Карпати – Полісся 1:3

неділя, 29 вересня

  • 13:00 | Оболонь – Інгулець 2:1
  • 15:30 | Рух – Колос 0:0
  • 18:00 | Лівий Берег – Динамо 0:3

понеділок, 30 вересня

  • 18:00 | Зоря – Ворскла 2:0
Турнірна таблиця після 8 турів

Турнірна таблиця після 8 турів

УПЛ
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9 тур

п'ятниця, 4 жовтня

  • 15:30 | Чорноморець – Оболонь 1:0
  • 18:00 | Карпати – Інгулець 0:0

субота, 5 жовтня

  • 13:00 | Верес – Зоря 2:1
  • 15:30 | Олександрія – Рух 1:1
  • 18:00 | Колос – Лівий Берег 0:0

неділя, 6 жовтня

  • 13:00 | Полісся – Ворскла
  • 15:30 | Шахтар – ЛНЗ
  • 18:00 | Динамо – Кривбас

10 тур

п'ятниця, 18 жовтня

  • Колос – Шахтар

субота, 19 жовтня

  • 13:00 | Олександрія – Ворскла
  • 15:30 | Оболонь – Динамо
  • 18:00 | Полісся – Лівий Берег

неділя, 20 жовтня

  • 13:00 | ЛНЗ – Інгулець
  • 15:30 | Чорноморець – Верес
  • 18:00 | Зоря – Кривбас

понеділок, 21 жовтня

  • 18:00 | Рух – Карпати

11 тур

п'ятниця, 25 жовтня

  • 15:30 | Рух – Чорноморець
  • 18:00 | Полісся – Колос

субота, 26 жовтня

  • 13:00 | Інгулець – Олександрія
  • 15:30 | Кривбас – ЛНЗ
  • 18:00 | Карпати – Оболонь

неділя, 27 жовтня

  • 13:00 | Лівий Берег – Зоря
  • 15:30 | Верес – Ворскла
  • 18:00 | Динамо – Шахтар

12 тур

02.11.2024 (базова дата)

  • Олександрія – Полісся
  • Ворскла – Колос
  • Кривбас – Рух
  • Інгулець – Динамо
  • Карпати – Лівий Берег
  • Зоря – ЛНЗ
  • Оболонь – Верес
  • Шахтар – Чорноморець

13 тур

09.11.2024 (базова дата)

  • Верес – Рух
  • ЛНЗ – Оболонь
  • Колос – Кривбас
  • Динамо – Полісся
  • Шахтар – Зоря
  • Лівий Берег – Інгулець
  • Олександрія – Карпати
  • Чорноморець – Ворскла

14 тур

23.11.2024 (базова дата)

  • Карпати – Колос
  • Верес – Олександрія
  • Інгулець – Шахтар
  • Рух – Лівий Берег
  • Полісся – Зоря
  • Динамо – Чорноморець
  • Оболонь – Кривбас
  • Ворскла – ЛНЗ

15 тур

30.11.2024 (базова дата)

  • Кривбас – Полісся
  • Олександрія – Чорноморець
  • Колос – Динамо
  • Лівий Берег – Оболонь
  • Шахтар – Рух
  • Зоря – Карпати
  • Ворскла – Інгулець
  • ЛНЗ – Верес

16 тур

07.12.2024 (базова дата)

  • Лівий Берег – ЛНЗ
  • Динамо – Олександрія
  • Шахтар – Ворскла
  • Чорноморець – Кривбас
  • Карпати – Верес
  • Полісся – Рух
  • Інгулець – Зоря
  • Колос – Оболонь

17 тур

14.12.2024 (базова дата)

  • Ворскла – Лівий Берег
  • Полісся – Шахтар
  • Рух – Оболонь
  • Динамо – Верес
  • Кривбас – Карпати
  • Олександрія – ЛНЗ
  • Зоря – Чорноморець
  • Інгулець – Колос

18 тур

22.02.2025 (базова дата)

  • Інгулець – Полісся
  • Олександрія – Зоря
  • Шахтар – Лівий Берег
  • Рух – ЛНЗ
  • Динамо – Карпати
  • Кривбас – Верес
  • Оболонь – Ворскла
  • Колос – Чорноморець

19 тур

01.03.2025 (базова дата)

  • Карпати – ЛНЗ
  • Зоря – Рух
  • Шахтар – Олександрія
  • Оболонь – Полісся
  • Ворскла – Динамо
  • Інгулець – Кривбас
  • Чорноморець – Лівий Берег
  • Верес – Колос

20 тур

08.03.2025 (базова дата)

  • Зоря – Оболонь
  • ЛНЗ – Динамо
  • Шахтар – Кривбас
  • Інгулець – Рух
  • Полісся – Чорноморець
  • Лівий Берег – Верес
  • Колос – Олександрія
  • Ворскла – Карпати

21 тур

15.03.2025 (базова дата)

  • Інгулець – Чорноморець
  • Олександрія – Оболонь
  • Рух – Ворскла
  • Динамо – Зоря
  • Карпати – Шахтар
  • Верес – Полісся
  • Кривбас – Лівий Берег
  • ЛНЗ – Колос

22 тур

29.03.2025 (базова дата)

  • Рух – Динамо
  • Лівий Берег – Олександрія
  • Оболонь – Шахтар
  • Карпати – Чорноморець
  • ЛНЗ – Полісся
  • Ворскла – Кривбас
  • Зоря – Колос
  • Інгулець – Верес

23 тур

05.04.2025 (базова дата)

  • Динамо – Лівий Берег
  • Ворскла – Зоря
  • Олександрія – Кривбас
  • Шахтар – Верес
  • Колос – Рух
  • Полісся – Карпати
  • Інгулець – Оболонь
  • Чорноморець – ЛНЗ

24 тур

12.04.2025 (базова дата)

  • Ворскла – Полісся
  • Рух – Олександрія
  • Інгулець – Карпати
  • Кривбас – Динамо
  • Лівий Берег – Колос
  • ЛНЗ – Шахтар
  • Зоря – Верес
  • Оболонь – Чорноморець

25 тур

19.04.2025 (базова дата)

  • Карпати – Рух
  • Верес – Чорноморець
  • Шахтар – Колос
  • Ворскла – Олександрія
  • Динамо – Оболонь
  • Кривбас – Зоря
  • Лівий Берег – Полісся
  • Інгулець – ЛНЗ

26 тур

26.04.2025 (базова дата)

  • Оболонь – Карпати
  • Шахтар – Динамо
  • Чорноморець – Рух
  • ЛНЗ – Кривбас
  • Зоря – Лівий Берег
  • Олександрія – Інгулець
  • Колос – Полісся
  • Ворскла – Верес

27 тур

03.05.2025 (базова дата)

  • Колос – Ворскла
  • Рух – Кривбас
  • Динамо – Інгулець
  • Лівий Берег – Карпати
  • ЛНЗ – Зоря
  • Полісся – Олександрія
  • Верес – Оболонь
  • Чорноморець – Шахтар

28 тур

10.05.2025 (базова дата)

  • Полісся – Динамо
  • Карпати – Олександрія
  • Рух – Верес
  • Кривбас – Колос
  • Інгулець – Лівий Берег
  • Зоря – Шахтар
  • Оболонь – ЛНЗ
  • Ворскла – Чорноморець

29 тур

17.05.2025 (базова дата)

  • Зоря – Полісся
  • Олександрія – Верес
  • Шахтар – Інгулець
  • Лівий Берег – Рух
  • Чорноморець – Динамо
  • Кривбас – Оболонь
  • Колос – Карпати
  • ЛНЗ – Ворскла

30 тур

24.05.2025 (базова дата)

  • Верес – ЛНЗ
  • Інгулець – Ворскла
  • Рух – Шахтар
  • Динамо – Колос
  • Полісся – Кривбас
  • Оболонь – Лівий Берег
  • Чорноморець – Олександрія
  • Карпати – Зоря
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