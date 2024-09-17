Розгром від Шахтаря, перемога на класі від Динамо. Підсумки 6 туру УПЛ

Чергове ігрове коло вищої ліги чемпіонату Україну високою результативністю не порадувало. 16 клубів УПЛ забили 16 м’ячів, 7 із яких глядачі побачили у одному матчі. Разом з тим, у турі, що минув, вистачало цікавинок і вельми привабливих інформаційних подій, повз які проходити аж ніяк не можна.

Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Київська Оболонь зуміла відібрати очки в команди, яка до початку 6 ігрового кола була лідером змагань. Нічия з Олександрією стала великою несподіванкою, зважаючи не тільки на розташування команд перед стартовим свистком ("пивовари" продовжують перебувати на самому дні таблиці), а й на обставини, з якими колективи підійшли до зустрічі.

ФК Оболонь

Голами клуби шанувальників так і не порадували. Й такий кінцевий сценарій протистояння Оболоні тільки на радість – для цієї команди кожне очко дійсно як на вагу золота.

Матч туру

Протистояння Колоса та ЛНЗ було аж ніяк не видовищним. На двох команди забили лише по 1 м’ячу. Проте у випадку колективів із Ковалівки та Черкас уболівальники відчули на собі весь нерв матчу та отримали заряд інтриги з першої до останньої хвилини.

Мирова означає, що ковалівці смаку перемог із початку сезону ще так і не знають. Черкащани ж точно б воліли завершити кампанію вже зараз. 4 позиція як кінцевий результат зусиль ЛНЗ точно влаштує.

Гравець туру

Артем Бондаренко зробив вагому заявку на виграш конкуренції в центрі півзахисту донецького Шахтаря. Три м'ячі у ворота Карпат стали першими голами хавбека у розіграші-2024/25, й одразу – ледь не критично важливими для його колективу.

На сьогодні на 3 позиції в центрі поля Шахтаря фактично претендують 6 виконавців. І Бондаренко – один з тих, чиї шанси вийти на поле з перших хвилин сумнівам, по суті, не підлягають.

Команда туру

Донецький Шахтар став єдиним колективом УПЛ у 6 турі, якому підкорилася розгромна перемога опонента. Крім того, вперше з 1 ігрового кола команда Маріно Пушича показала дійсно переконливий футбол, розібравши опонента на запчастини перед прем’єрною грою в Лізі чемпіонів.

ФК Шахтар

Як і у матчі з Ворсклою в 1 турі, з Карпатами Шахтар забив супернику 5 м’ячів. Проте цього разу надто багато дозволив опоненту у власному штрафному майданчику. Львів'яни зуміли засмутити захист "гірників" двічі, чим ще раз показали, над чим треба працювати боснійсько-нідерландському наставнику.

Травма туру

Євген Павлюк став жертвою обставин і подекуди небезпечної професії, адже зазнав неприємної й доволі важкої травми. Захисник Ворскли та молодіжної збірної України вилетів на тривалий період після того, як вимушено пішов із поля наприкінці першої половини зустрічі з Рухом.

Вірогідно, в Павлюка пошкодження гомілки. Характер травми встановлюється, але 22-річний футболіст може опинитися поза тренувальним процесом не менш як на 4 місяці.

Експеримент туру

Володимир Бражко зіграв на позиції центрального захисника в матчі Динамо з Зорею. Таким чином, тренерський штаб киян випробував варіант не тільки зі зміщенням Бражка нижче, а й із одночасним використанням на позиції опорного півзахисника Миколи Михайленка.

ФК Динамо Київ

Враховуючи, що "біло-сині" зуміли зберегти свої ворота недоторканими, експеримент можна вважати вдалим. Однак, оцінюючи дії Бражка, варто зазначити – зі сторони 22-річний футболіст переконливіше виглядає саме на "рідному" плацдармі.

Перемога туру

Одеський Чорноморець здобув надважливі 3 бали. Вікторія в межах 6 туру посміхнулася "морякам" не тільки у протистоянні з безпосереднім конкурентом Інгульцем, але й була вирвана вже на 90+4 хвилині!

ФК Чорноморець

Ці 3 бали стали для клубу з головного південного міста України другими з початку сезону. Наразі команда Олександра Бабича посідає 11 позицію в таблиці з 6 балами.

Дебют туру

Браян Себальйос провів першу хвилину у складі Динамо після переходу в лави столичного клубу. Саме так — колумбієць отримав від тренерського штабу приблизно 60 секунд, щоб проявити себе в прем'єрний грі з оформлення орендної угоди захисника.

На фоні інших придбань киян трансфер Себальйоса залишається справжньою загадкою. І поки версія тих журналістів, блогерів та уболівальників, які схиляються до версії про непотрібність південноамериканця Шовковському ще на стадії оформлення переходу, виглядає переконливо правдоподібною.

Тренер туру

Сергій Шищенко провів перший матч на чолі Оболоні. Й одразу зарекомендував себе з найкращого боку. З ексгравцем донецького Металурга столичний клуб додав у швидкості гри, як із м'ячем, так і без круглого, а також був більш надійним у обороні та ефективнішим біля воріт суперника.

За продемонстрованої проти Олександрії гри Оболонь претендувати на першу перемогу в новому сезоні ще не може. Проте за збереження нового імпульсу може сподіватися на залікові бали вже найближчим часом. Однак чи є такий стан речей дійсно покращеною концепцією гри колективу, а чи насправді лише тимчасове явище, покажуть найближчі тури.

Цифра туру

Віталій Буяльський провів черговий гол у складі Динамо. Як виявилося, взяття воріт Зорі стало для хавбека особливим. Забитий у ворота луганців м’яч став для півзахисника 75-м у складі "біло-синіх", і допоміг встановити заслужену перемогу в матчі, де кияни контролювали хід подій з першого до останнього свистка.

ФК Динамо Київ

59 разів Буяльський забив у рамках УПЛ, 1 м’яча у ворота суперників надіслав у межах Кубку України, 14 голів провів у єврокубках та ще 1 – в Суперкубку України. Таким чином, хавбек ділить 15-16 позицію за забитими м’ячами в історії київського клубу. Така ж кількість голів на рахунку Вадима Євтушенка.

Гол туру

Олександр Пшеничнюк відзначився дебютним забитим м'ячем у складі першої команди Чорноморця. 18-річний півзахисник колективу забив у ворота Інгульця. І такий м’яч одразу став окрасою всього туру.

Центральний хавбек наважився на удар "ножицями" у межах штрафного майданчика Інгульця. Як виявилося, молодий гравець обрав єдино правильне рішення. Таким чином, одесити провели 3-й гол у 6 проведених із початку сезону матчах.

Цитата туру

Нападник Руха Ігор Краснопір поділився своїми планами та мріями. Ось що сказав футболіст у інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.