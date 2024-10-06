Полісся перемогло Ворсклу завдяки шедевральному голу Смолякова

Полісся перемогло Ворсклу в 9 турі Української Прем’єр-ліги.

Матч закінчився з рахунком 2:1. Попри те, що Полісся очікувано почало гру першим номером, перший гольовий момент створила Ворскла. На 12-й хвилині Самсон Ієде пошив у дурні кількох захисників, увірвався у штрафний майданчик та, здавалося б, відправив м'яч у сітку воріт, але з лінії воріт його вибив Артем Смоляков.

Полісся відповіло схожим моментом у середині першого тайму. Луіфер Ернандес отримав м'яч на куту воротарського, пробив без шансів для голкіпера, але Олександр Чорноморець головою виніс виніс м'яч з лінії воріт.

Втім, уже за хвилину в Луіфера з'явилася ще одна супернагода, і цього разу він не схибив, замкнувши навіс від Олександра Назаренка.

Полтавці змогли відігратися ще до перерви. Капітан Ігор Пердута протягнув м’яч і виконав силовий простріл у воротарський майданчик – Ібрахім Кане з кількох метрів розстріляв ворота Євгена Волинця.

На другий тайм вийшло зовсім інше Полісся. Господарі значно підвищили темп, почали створювати момент за моментом і це призвело до шедеврального голу Смолякова на 70-й хвилині. Захисник виграв підбирання після кутового й акуратно, немов рукою, поклав м’яч у дальню "дев’ятку".

Ворскла з усіх сил намагалася відігратися, в компенсований час воротар навіть прийшов на кутовий, але Полісся втримало мінімальну перевагу.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 6 жовтня

Полісся – Ворскла 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Луіфер 32, 1:1 – Кане 40, 2:1 – Смоляков

Полісся: Волинець, Смоляков, Чоботенко, Віалле, Михайличенко, Крушинський (Лєднєв 63), Мельниченко (Кушніренко 70), Коста (Мустафаєв 70), Гуцуляк (Тейлор 84), Назаренко, Луіфер (Пайшау 63).

Ворскла: Ісенко, Бацула (Корнієнко 86), Пердута, Чорноморець, Гучек, Крупський (Ковталюк 72), Ізотов, Нестеренко, Кане (Островський 86), Ндукве (Черниш 46, Скляр 72), Ієде.

Попередження: Коста 58 – Ізотов 82

Завдяки цій перемозі Полісся зрівнялося за очками з Олександрією. Тепер команди Імада Ашура та Руслана Ротаня мають по 20 залікових пунктів і ділять перше місце в турнірній таблиці. Втім, уже сьогодні їх може випередити Динамо – для цього киянам потрібно вдома перемогти Кривбас.