Кривбас здолав ЛНЗ і обійшов черкаський клуб у турнірній таблиці

26 жовтня відбувся матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, в якому Кривбас переграв ЛНЗ (3:1).

На 24 хвилині рахунок відкрив хавбек криворізців Хрвоє Ілич, який відгукнувся на передачу Єгора Твердохліба. На початку другого тайму хорватський півзахисник з кутового уже асистував захиснику Андрію Понєдєльніку.

ЛНЗ зумів відіграти один м'яч зусиллями 25-річного Владислава Наумця, результативний пас на якого віддав грузинський легіонер Шота Нонікашвілі.

На 90+5 хвилині відзначився Олександр Драмбаєв, який забив у порожні ворота.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 жовтня

Кривбас – ЛНЗ – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Іліч, 2:0 – 58 Понєдєльнік, 2:1 – 78 Наумець, 3:1 – 90+5 Драмбаєв

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Кузик, Бізімана, Задерака, Іліч (Аморозо, 75), Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 59), Соса.

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Саліху, Дайко, Муравський (Наумець, 68), Топалов (Пасіч, 60), Нонікашвілі, Тілль, Яшарі, Халайла (Молло, 68), Момо.

Попередження: 18 Топалов, 25 Задерака, 45 Тілль.

Кривбас обійшов черкаський клуб в турнірній таблиці, піднявшись на 5 місце, і має ще матч у запасі.

Нагадаємо, 11 тур стартував учора, 25 жовтня. У першому матчі дня Рух розписав мирову у грі з одеським Чорноморцем, а Полісся вдома втратило очки у грі проти Колоса. Раніше сьогодні Олександрія обіграла Інгулець і вийшла в лідери УПЛ.