Інгулець відстояв нічию з Кривбасом у 4 турі УПЛ

Інгулець втримав нічию з Кривбасом у 4 турі чемпіонату України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 1:1. Інгулець вийшов уперед вже на 6-й хвилині, коли Олександр П’ятов вразив чужі ворота красивим ударом у дальню "дев’ятку".

Швидкий пропущений гол став холодним душем для Кривбаса, і команда Юрія Вернидуба значно актвізувалася. Жан Пое не реалізував вихід сам-на-сам з воротарем, згодом Артур Микитишин розхитав візаві й виконав простріл у воротарський, але голкіпер Олексій Паламарчук знову врятував Інгулець.

За 10 хвилин той же Микитишин мав ще один шанс. Артур майстерно склався в повітрі та пробив "боковими ножицями", але влучив у сітку тільки з зовнішнього боку воріт.

Наприкінці першого тайму Кривбас все ж досяг свого. Олег Кожушко елегантним ударом п’ятою пошив у дурні і воротаря, і захисника Інгульця. ВАР перевіряв епізод на предмет офсайду, але в підсумку гол було зараховано.

Упродовж усього другого тайму Кривбас домінував на полі та загострював біля чужих воріт, але відмінна робота Паламарчука на лінії та самовіддані дії захисників допомогли Інгульцю відстояти нічию.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 25 серпня

Кривбас — Інгулець 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 — П’ятов 6, 1:1 — Кожушко 40

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малиш, Дубілей, Петько, Волохатий, П'ятов, Богунов, Білоцерковець, Козак (к).

Кривбас: Кліщук (к), Понєдєльнік, Конате, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Жан, Луньов, Твердохліб, Микитишин, Кожушко.

Попередження: Понєдєльнік 14, Дібанго 17 — Козак 66

Після чотирьох зіграних матчів Кривбас посідає третє місце, але команду Юрія Вернидуба ще можуть випередити ЛНЗ, Рух, Динамо та Ворскла. Інгулець, своєю чергою, з трьома очками перебуває в нижній частині турнірної таблиці.

У наступному турі Інгулець зіграє проти Руха, а Кривбас буде приймати Шахтар. Втім, спершу на криворіжців очікує матч-відповідь з Бетісом у плейоф кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться у четвер, 29 серпня.