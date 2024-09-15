Кривбас мінімально здолав Лівий берег у матчі 6 туру УПЛ

Криворізький Кривбас на виїзді здобув три очки у матчі з Лівим берегом, який проходив у межах 6 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей. На 81 хвилині точним ударом відзначився Задерака.

Тепер у команди Юрія Вернидуба 10 очок за 5 зіграних поєдинків, що дозволяє посідати 5 місце у турнірній таблиці. Новачок УПЛ має 6 залікових пунктів за 6 ігор. "Чайки" зараз йдуть на 10 позиції.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 15 вересня

Лівий берег – Кривбас 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Задерака (81)

Лівий Берег: Механів, Соколов, Дударенко, Семенів, Якимів, Дедух, М. Когут (І. Когут, 64), Приходько (Галас, 64), Банада, Синиця, Сухоручко

Кривбас: Кліщук, Романчук, Драмбаєв, Кузик, Бандейра (Понєдельнік, 74), Бізімана, Луньов (Дібанго, 83), Микитишин, Вакулко, По (Задерака, 74), Соса (Твердохліб, 64)

Попередження: Якімов (69) – Бандейра (67), Романчук (86)

Нагадаємо, напередодні Шахтар з хеттриком Бондаренка розгромив Карпати, Динамо з голами Буяльського та Брагару здолало Зорю, а 18-річний Олександр Пшеничнюк ударом через себе приніс Чорноморцю перемогу над Інгульцем.