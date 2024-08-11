Рух на виїзді розгромив Оболонь у 2 турі УПЛ

Київська Оболонь вдома поступилась львівському Руху у 2 турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Рух повів у рахунку вже на 18-й хвилині гри. Дебютним голом за львів'ян у поточному чемпіонаті відзначився 24-річний Остап Притула, який впевнено реалізував одинадцятиметровий (0:1).

У другій половині гри "жовто-чорні" змогли подвоїти перевагу. Ігор Краснопір отримав передачу Олексія Сича у штрафній Оболоні та пробив повз голкіпера (0:2).

Наприкінці зустрічі львів'яни добили "пивоварів" голами 21-річного нападника Іллі Квасниці (0:3) та 20-річного бразильця Клайвера (0:4).

Рух після одного зіграного матчу має в активі 3 бали та наразі перебуває на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату. В Оболоні в активі 1 очко та 12-та позиція.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 11 серпня

Оболонь (Київ) — Рух (Львів) 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Притула (пен), 0:2 - 67 Краснопір, 0:3 - 88 Квасниця, 0:4 - 90 Клайвер

Оболонь: Рибка, Мединський, Карась, Дубко, Осман, Мороз, Черненко (81 Черненко), Суханов (82 Суханов), Приймак (61 Лук'янчук), Груша (61 Блізніченко), Тарануха.

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Сич, Підгурський, Федор, Притула, Руніч (57 Квасниця), Лях (70 Карабін), Краснопір (78 Клайвер)

Попередження: 54 Сич

Рух наступний матч зіграє 18 серпня проти ЛНЗ, Оболонь 16 серпня зустрінеться з Ворсклою.

Напередодні Ворскла розгромила Лівий берег, Динамо переграло рівненський Верес, а Зоря здолала Чорноморець.