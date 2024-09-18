Динамо з дебютним голом Себальоса здолало Ворсклу та стало лідером УПЛ

Динамо Київ переграло полтавську Ворсклу у перенесеному матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

На 34-й хвилині рахунок у грі відкрив центральний захисник киян Браян Себальос. 23-річний колумбієць замкнув подачу з флангу. Для нього це дебютний гол за киян.

Майже одразу "біло-сині" подвоїли перевагу в рахунку. Голкіпер полтавців Павло Ісенко справився з ударом Миколи Шапаренка з лінії штрафного майданчика, проте Олександр Караваєв був першим на добиванні (2:0).

Ворскла скоротила відставання наприкінці другої половини гри – навіс Нестеренка з флангу на дальній стійці головою замкнув Самсон Ієде (2:1).

Фінальну крапку у грі поставив Олександр Піхальонок, який скористався помилкою Ісанка (3:1).

Завдяки перемозі кияни очолили турнірну таблицю, в активі киян 15 очок. Ворскла з 8 балами в активі розташувалась на 9-й сходинці.

Чемпіонат України – УПЛ

4 тур, 18 вересня

Динамо (Київ) – Ворскла (Полтава) 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Себальос, 2:0 - 35 Караваєв, 2:1 - 81 Ієде, 3:1 - 90+1 Піхальонок

Динамо: 1. Бущан, 20. Караваєв, 40. Біловар, 28. Себальйос (32. Михавко, 67), 44. Дубінчак, 6. Бражко (18. Андрієвський, 59), 15. Рубчинський (76. Піхальонок, 68), 10. Шапаренко (29. Буяльський, 81), 45. Брагару (2. Вівчаренко, 69), 22. Кабаєв (7. Ярмоленко, 75), 39. Герреро (11. Ванат, 75).

Ворскла: 7. Ісенко, 27. Крупський, 25. Гучек (38. Челядін, 27), 5. Чорноморець, 4. Пердута, 40. Черниш (80. Ндукве, 46), 44. Хрипчук (43. Островський, 89), 15. Кулаковський (17. Ізотов, 74), 11. Кане (33. Мякушко, 46), 30. Нестеренко (26. Прус, 85), 22. Ковталюк (77. Ієде, 46).

Попереджені: Бражко (57), Себальйос (67).

Нагадаємо, що матч був перенесений через виступ "біло-синіх" у кваліфікації до основного етапу Ліги чемпіонів.