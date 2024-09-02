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Війна проти амбіцій Шахтаря, нестримне Динамо. Підсумки 5 туру УПЛ

Максим Салівон — 2 вересня, 13:30
ФК Динамо Київ
Війна проти амбіцій Шахтаря, нестримне Динамо. Підсумки 5 туру УПЛ

Черговий тур Української Прем'єр-ліги з об'єктивних причин вийшов неповним. Що сталося, і які цікавинки відбулися в інших іграх — розповідаємо для свого шановного читача.

Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Олександрія продовжує йти без втрат. У 5 турі команда Руслана Ротаня на своєму полі перемогла Колос (2:1). Кирило Ковалець та компанія залишаються одним із двох клубів УПЛ (інший — Динамо, але кияни зіграли не 4, а 3 матчі), який утримує 100% показник за підсумками проведених ігор.

ФК Олександрія

Зважаючи на те, що в двох наступних матчах суперниками "агрономів" будуть команди, які відносяться до претендентів на пониження у класі, олександрійці свої позиції на вершині можуть тільки зміцнити. Мова про команди з Київщини — Оболонь та Лівий Берег.

Матч туру

Київське Динамо мінімально перемагає черкаський ЛНЗ (1:0), зумівши команді Андреса Карраско перекрити кисень. У столиці "завод" не був схожий сам на себе. Гості знітилися, закрилися на власній половині поля, й не награли не те що на гол — бодай на половину забитого м’яча.

ФК Динамо Київ

"Біло-сині" ж гру провели у режимі "економ", витративши на перемогу рівно стільки зусиль, скільки було необхідно. Гол Андрія Ярмоленка з пенальті так і залишився єдиним у матчі.

Гравець туру

Ігор Краснопір — найдорожче придбання Руха. За 21-річного нападника "жовто-чорні" (інформація офіційними особами не підтверджена) заплатили близько 700 тисяч євро. Й наразі така інвестиція себе виправдовує на всі сто.

ФК Рух

У матчі з Інгульцем Краснопір забив 2 м’ячі, а загалом на його рахунку вже 4 голи у складі нової команди. Нападник привертає увагу впевненою грою на другому поверсі та в силовій боротьбі.

Повернення туру

Пилип Будківський знову грає за луганську Зорю. І не просто грає, а й одразу забиває! У першому ж матчі після повернення до "біло-чорних" Будківський відзначився голом у воротах київської Оболоні.

ФК Оболонь

Протягом своєї насиченої кар'єри 32-річний нападник змінив уже 9 клубів. На професійному рівні в активі Будківського понад 70 забитих м'ячів. Зазначимо, що перехід у Зорю може означати й те, що луганський клуб от-от продасть іншого форварда Едуардо Герреро.

Команда туру

Рух забиває не менш як 3 м'ячі другий тур поспіль. Цього разу львів’яни розірвали захист Інгульця, надіславши у ворота опонента 5 "привітів". Усі голи "жовто-чорних" знову залишилися без відповіді.

Сухі розгромні перемоги явно стають "візитівкою" команди з міста Лева. З початку сезону Рух здобув 3 вікторії, і кожен успіх колективу був більш ніж переконливим — із Оболонню (4:0), Зорею (3:0), а тепер і петрівським Інгульцем (5:0).

Дебют туру

Валентин Рубчинський провів перший матч у складі Динамо. У міжсезоння київський клуб, за неофіційною інформацією, заплатив за хавбека зниклому Дніпру-1 близько мільйона євро. Рубчинський пропустив підготовку до старту команди в кваліфікації Ліги чемпіонів через участь у Олімпійських іграх.

ФК Динамо Київ

І от Олександр Шовковський випустив півзахисника у стартовому складі на гру з ЛНЗ. Рубчинський провів на полі 60 хвилин, і за цей час устиг залишити по собі гарне враження. Тож візьмемо на себе сміливість зробити висновок, що інформація про можливий відхід Рубчинського в оренду — лише чутки.

Тренер туру

Віталій Пономарьов доводить, що розгром Зорі в попередньому турі випадковістю аж ніяк не був. Рух знищує тепер ще й Інгулець, і почуває себе на третій сходинці турнірної таблиці більш ніж упевнено.

ФК Рух

Наставник львівського клубу не залишив шансів супернику, обравши вже знайомий підхід із комбінаційним атакувальним футболом. З початку сезону в Руха 3 перемоги при 1 поразці, якої "жовто-чорні" зазнали від черкаського ЛНЗ.

Тривога туру

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар не дограли матч на стадіоні "Гірник". Причиною стало те, з чим країна живе вже більш як 10 років — війна.

Через повітряну тривогу команди змушені були піти з поля, не зігравши майже всю другу половину. Незважаючи на те, що клуби були налаштовані довести справу до кінця в той же вечір, матч буде дограно в інший день за рахунку 1:0 на користь Шахтаря.

Гол туру

Богдан Бутко — капітан Чорноморця епохи після Романа Григорчука. Одесити комплектували (комплектують?..) склад вже по ходу сезону, а Бутко є одним із багатьох новачків клубу. Та це не завадило ексфутболісту Шахтаря забити м’яч-красень у ворота Полісся.

Наприкінці першого тайму Бутко наважився на удар з-за меж штрафного майданчика ближче до рідного правого флангу. Зважаючи на те, що захисник зробив це лівою й не "рідною" ногою, взяття воріт є ще більш значущим.

Цитата туру

Віталій Первак тренує все ще найскромніший клуб УПЛ. Щонайменше за підбором виконавців Лівий Берег на фоні всіх інших команд не вражає. Та це не завадило клубу з-під Києва переграти Верес (3:1), здобувши вольову перемогу, та взяти другу поспіль вікторію в дебютному сезоні у вищій лізі. Про секрет успіху наставник ЛБ розповів після матчу.

ФК Верес

"Про що говорили у роздягальні? Про це нікому не розповім, бо там одне слово нормальне, інше – не зовсім. Це внутрішня кухня та чоловіча розмова.

У першому таймі ми також програвали усі єдиноборства.

Гра взагалі йшла під перерву під диктовку господарів. А після перерви ми почали вигравати підбирання та зуміли забити".

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