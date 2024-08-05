Шахтар знищує сумніви, Зоря дивує характером. Підсумки 1 туру УПЛ

1 ігрове коло УПЛ було не повним. Матчі за участі київського Динамо та житомирського Полісся перенесені через участь цих клубів у європейських клубних турнірах. Втім, і без ігор колективів Олександра Шовковського та Імада Ашура подивитися на початку турнірного забігу було на що.

Тур подарував 14 забитих м'ячів та різні за своїми сценаріями ігри — мова про 3 "верхові" й таку ж кількість "низових" поєдинків. Лідерство одразу захопив один клуб, який відзначився надзвичайно впевненою грою. Так само вразив, але вже непереконливим стартом, інший колектив. На що ж варто звернути увагу?

Подія туру

Для воюючої країни, на території якої відбуваються бойові дії, сам факт старту нового сезону — вже Подія. У першій грі кампанії-2024/25 рівненський Верес та новачок УПЛ львівські Карпати голами не порадували.

Фото: УПЛ

Аж ніяк не видовищною була й друга гра. Криворізький Кривбас дотиснув одеський Чорноморець завдяки ранньому голу Єгора Твердохліба. Останній присвятив взяття воріт брату, який служить у ЗСУ.

Матч туру

Київська Оболонь та Ковалівський Колос тішать високою результативністю своїх шанувальників нечасто. Проте в прем’єрному матчі нового сезону якраз відступили від звичного для себе "правила".

Фото: УПЛ

Команди забили 4 голи на двох, подарувавши вболівальникам вельми насичену другу половину — усі результативні удари відбулися саме в другі 45 хвилин. Варто сказати, що це була гра, в якій пошилася в дурні оборона обих сторін. Захист допустив надто багато невимушених помилок, що врешті й призвело до можливості створення привабливого видовища.

Гравець туру

Андрій Цуріков розпочинав кар'єру в запорізькому Металурзі, й швидко став одним із найпомітніших молодих футболістів України. Саме тому не забарився інтерес одного з двох грандів — увагу на Андрія звернуло київське Динамо. Втім, у столиці в Цурікова не склалося, й надалі він змінив вже 7 клубів.

Getty Images

Нині хавбек захищає кольори Колоса, а матч із Оболонню став одним із найкращих у його кар'єрі. Цуріков відзначився двома забитими м'ячами, був активним, як на своїй половині поля, так і ближче до воріт суперника, і гру з киянами запам'ятає надовго.

Дебют туру

ЛНЗ розпочав новий розіграш мінімальною вікторією. У компенсований час черкасцям посміхнулася доля у протистоянні з Лівим Берегом. Єдиним голом у матчі виявився влучний удар одного з дебютантів УПЛ у складі переможця. Мова ганського нападника Марка Ассінора.

Фото: УПЛ

Втім, головний дебют у складі ЛНЗ був на тренерській лаві. Андрес Карраско став шостим іспанським головним тренером у історії чемпіонатів України. Проте лише другим, кому вдалося розпочати з перемоги.

Воля туру

Луганська Зоря вирвала перемогу в петрівського Інгульця в компенсований до другої половини гри час. Команда Юрія Коваля починає сезон не вельми яскраво, але продовжує почате ще в попередньому розіграші — демонструє непохитне бажання вигравати непрості матчі "на жилах".

Фото: УПЛ

Героєм зустрічі став один з 6 орендованих "чорно-білими" в київського Динамо футболістів. Для Олександра Яцика сезон-2024/25 може стати ключовим у питанні виходу на якісно новий рівень. І його гол наприкінці матчу вкотре демонструє рішучі наміри цього хлопця ставати краще.

Команда туру

Донецький Шахтар розпочав сезон надзвичайно впевнено. "Гірники" не помітили полтавську Ворсклу на її полі, суперник був нокаутований аж 5 забитими м'ячами, а у відповідь не зумів провести бодай 1 гол.

Цікаво, що це була перша звитяга "помаранчево-чорних" із розгромним рахунком на старті першості України, починаючи з 2017 року. Тоді колектив іще португальця Паулу Фонсеки переміг з рахунком 3:0, теж на виїзді, а суперником донеччан була… Ворскла.

Тренер туру

Маріно Пушич працює наставником одного з двох реальних претендентів на титул. Перед першим туром завданням боснійського нідерландця було підвести усіх футболістів команди до спільного знаменника готовності. І це фахівцеві вдалося на всі 100.

Шахтар аж ніяк не виглядав колективом, який грає перший офіційний матч нового сезону. "Гірники" розпочали без жодної розкачки, так, ніби за плечима команди вже 5-6 ігор, у яких футболісти добряче "розігналися". Таким чином, діючий чемпіон задає височезну планку вже з першої гри у боротьбі за чемпіонство.

Гол туру

Микола Матвієнко — центральний захисник Шахтаря, якого значно частіше критикують, ніж хвалять. Оборонець збірної України дійсно припускається багатьох помилок у своїй зоні відповідальності. Та в грі з Ворсклою роботи в нього було відверто небагато.

Фото: УПЛ

Саме це не просто дозволило Матвієнку, який за перебування Тараса Степаненка на лаві запасних отримав пов’язку капітана, ходити вперед, а й неодноразово загрожувати воротам суперника. Як виявилося, Микола провів дійсно незабутній для себе матч! Перше взяття воріт у грі — його авторства, й одразу шедевральний дальній удар. Пізніше Матвієнко відзначився ще одним м’ячем, і провів один з кращих поєдинків у кар'єрі.

Цитата туру

Як відомо, президент Інгульця Олександр Поворознюк із тих, хто слів не підбирає. От і цього разу на своєму однойменному YouTube-каналі Поворознюк видав гучний коментар на тему комплектації команди.