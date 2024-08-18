ЛНЗ з неймовірним камбеком переміг Рух у 3 турі УПЛ

Черкаський ЛНЗ здобув неймовірну перемогу над львівським Рухом у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Перший тайм для обох команд виявився безрезультативним, але львів'яни були більш активними, проводили непогані атаки та контратакували. Другий тайм розпочався активніше, тут ініціативу у свої руки взяли черкасці, на 52 хвилині рухівець Віталій Роман отримав жовту картку, одразу після цього Ілля Квасниця вийшов на ударну позицію і чітко з лінії штрафного майданчика покотив м'яч у правий нижній кут.

Одразу після цього Рух розпочав активний пресинг суперника, але не реалізував деякі моменти. ЛНЗ провели декілька якісних замін, і вже на 73-й хвилині Олівʼє Тіль зрівняв рахунок. Через 9 хвилин Геннадій Пасіч вивів команду вперед, а на останній хвилині компенсованого часу Мухаррем Яшарі реалізував пенальті та добив суперників.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 18 серпня

ЛНЗ — Рух 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 — Квасниця 53, 1:1 — Тіль 73, 2:1 — Пасіч 82, 3:1 — Яшарі (90+8 пен).

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський, Дайко, Пасіч, Яшарі, Тілль, Молло, Олійник (к), Ассінор.

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Руніч, Підгурський (к), Притула, Федор, Квасниця, Карабін, Краснопір.

Попередження: Роман — 50, Тіль — 80.

Зазначимо, що у першому турі ЛНЗ переграв Лівий Берег, а в другому поступився Олександрії. Наразі в активі клубу 6 очок.

Для Руха це був лише другий матч через перенесення поєдинку проти Полісся. У другому турі чемпіонату львів'яни розгромили Оболонь, зараз вони мають три очка.